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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 жов, 2022 08:45
В "Сильпо" хожу не так часто, а карта БВР так и вообще лежит на полке с начала войны. Поэтому фишку с сертификатами узнал с большим опозданием
Разрешите пару вопросов:
1. Насколько я понял, самые выгодные - брать на 200 (+50). Остальные в процентном отношении хуже, правильно?
2. Что будет, если не использовать всю сумму сертификата? Т.е. набрать продуктов не на 250 грн, а меньше? Остаток сгорает или что?
3. Там промелькнула фраза "поменять электронные на бумажные", вот этого не понял совсем.
Спасибо.
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Искатель
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Додано: Чет 27 жов, 2022 08:49
Искатель
1. да
2. не дадут возможности воспользоваться
3. в зале лежат бумажные серты, и их можно купить за электронные, чтобы увеличить срок действия
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omb
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Додано: Чет 27 жов, 2022 08:59
omb написав:Искатель
1. да
2. не дадут возможности воспользоваться
3. в зале лежат бумажные серты, и их можно купить за электронные, чтобы увеличить срок действия
Только смотрите не возьмите старые новогодние. У них срок действия до конца 2022 года. Ещё не пойму чего кассиры уже несколько раз тупят и думают,что я хочу этим бумажным сертификатом расплатиться, а не покупаю его. Кто-то же может сказать,что да хочу расплатиться или им нельзя расплатиться пока он не будет куплен?
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lara_08
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Сер 26 жов, 2022 23:28
keep
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