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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:45

В "Сильпо" хожу не так часто, а карта БВР так и вообще лежит на полке с начала войны. Поэтому фишку с сертификатами узнал с большим опозданием :)
Разрешите пару вопросов:
1. Насколько я понял, самые выгодные - брать на 200 (+50). Остальные в процентном отношении хуже, правильно?
2. Что будет, если не использовать всю сумму сертификата? Т.е. набрать продуктов не на 250 грн, а меньше? Остаток сгорает или что?
3. Там промелькнула фраза "поменять электронные на бумажные", вот этого не понял совсем.
Спасибо.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:49

Искатель
1. да
2. не дадут возможности воспользоваться
3. в зале лежат бумажные серты, и их можно купить за электронные, чтобы увеличить срок действия
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:59

  omb написав:Искатель
1. да
2. не дадут возможности воспользоваться
3. в зале лежат бумажные серты, и их можно купить за электронные, чтобы увеличить срок действия

Только смотрите не возьмите старые новогодние. У них срок действия до конца 2022 года. Ещё не пойму чего кассиры уже несколько раз тупят и думают,что я хочу этим бумажным сертификатом расплатиться, а не покупаю его. Кто-то же может сказать,что да хочу расплатиться или им нельзя расплатиться пока он не будет куплен?
lara_08
 
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