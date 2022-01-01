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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 жов, 2022 08:45
В "Сильпо" хожу не так часто, а карта БВР так и вообще лежит на полке с начала войны. Поэтому фишку с сертификатами узнал с большим опозданием
Разрешите пару вопросов:
1. Насколько я понял, самые выгодные - брать на 200 (+50). Остальные в процентном отношении хуже, правильно?
2. Что будет, если не использовать всю сумму сертификата? Т.е. набрать продуктов не на 250 грн, а меньше? Остаток сгорает или что?
3. Там промелькнула фраза "поменять электронные на бумажные", вот этого не понял совсем.
Спасибо.
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Искатель
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Додано: Чет 27 жов, 2022 08:49
Искатель
1. да
2. не дадут возможности воспользоваться
3. в зале лежат бумажные серты, и их можно купить за электронные, чтобы увеличить срок действия
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omb
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Додано: Чет 27 жов, 2022 08:59
omb написав:Искатель
1. да
2. не дадут возможности воспользоваться
3. в зале лежат бумажные серты, и их можно купить за электронные, чтобы увеличить срок действия
Только смотрите не возьмите старые новогодние. У них срок действия до конца 2022 года. Ещё не пойму чего кассиры уже несколько раз тупят и думают,что я хочу этим бумажным сертификатом расплатиться, а не покупаю его. Кто-то же может сказать,что да хочу расплатиться или им нельзя расплатиться пока он не будет куплен?
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lara_08
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Додано: Чет 27 жов, 2022 09:33
lara_08 написав: omb написав:Искатель
1. да
2. не дадут возможности воспользоваться
3. в зале лежат бумажные серты, и их можно купить за электронные, чтобы увеличить срок действия
Только смотрите не возьмите старые новогодние. У них срок действия до конца 2022 года. Ещё не пойму чего кассиры уже несколько раз тупят и думают,что я хочу этим бумажным сертификатом расплатиться, а не покупаю его. Кто-то же может сказать,что да хочу расплатиться или им нельзя расплатиться пока он не будет куплен?
поки його на касі не проведуть він не активний, тобто розрахуватися не вийде
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Додано: Чет 27 жов, 2022 09:36
lara_08 написав:
Кто-то же может сказать,что да хочу расплатиться или им нельзя расплатиться пока он не будет куплен?
Сказать может, а расплатиться - конечно нет
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Додано: Чет 27 жов, 2022 09:44
omb написав:
3. в зале лежат бумажные серты, и их можно купить за электронные, чтобы увеличить срок действия
Менi на минулому тижнi у Франеку касирка сказала, що паперовий сертифiкат заборонено купувати якщо разрахунок електронним. На що я запропонував спробувати провести таку оплату i якщо все з оплатою буде гаразд, то я паперовий забираю, якщо оплата не пройде - то лишу його у Сiльпо. Ясна рiч що все спрацювало добре, але касирка щось незадоволено бурчала в мiй бiк, коли я вже йшов з покупками
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Alien
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:13
Начал смотреть свои кредитки - и обнаружил, что очень много VISA... Вот тут-то я и вспомнил о валявшейся на полке О.Карте.
Подскажите, пожалуйста, еще вот что.
Можно одним махом брать 5-6 сертификатов по 200 грн? Или надо каждый отдельно оплачивать?
А то на странице Сильпо с описанием акции так непонятно написано:
"При сплаті суми 1 000 грн до номіналу додається 100 грн." - а если я покупаю 5х200, сколько добавится?
Спасибо за ответ, не хочется лохануться.
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Искатель
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:20
Искатель написав:
Можно одним махом брать 5-6 сертификатов по 200 грн? Или надо каждый отдельно оплачивать?
А то на странице Сильпо с описанием акции так непонятно написано:
"При сплаті суми 1 000 грн до номіналу додається 100 грн." - а если я покупаю 5х200, сколько добавится?
Одним махом можно брать до 10 сертификатов включительно.
Если вы покупаете 5х200, то по факту будет 5х250.
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ramzes4
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