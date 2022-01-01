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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

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Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:45

В "Сильпо" хожу не так часто, а карта БВР так и вообще лежит на полке с начала войны. Поэтому фишку с сертификатами узнал с большим опозданием :)
Разрешите пару вопросов:
1. Насколько я понял, самые выгодные - брать на 200 (+50). Остальные в процентном отношении хуже, правильно?
2. Что будет, если не использовать всю сумму сертификата? Т.е. набрать продуктов не на 250 грн, а меньше? Остаток сгорает или что?
3. Там промелькнула фраза "поменять электронные на бумажные", вот этого не понял совсем.
Спасибо.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:49

Искатель
1. да
2. не дадут возможности воспользоваться
3. в зале лежат бумажные серты, и их можно купить за электронные, чтобы увеличить срок действия
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:59

  omb написав:Искатель
1. да
2. не дадут возможности воспользоваться
3. в зале лежат бумажные серты, и их можно купить за электронные, чтобы увеличить срок действия

Только смотрите не возьмите старые новогодние. У них срок действия до конца 2022 года. Ещё не пойму чего кассиры уже несколько раз тупят и думают,что я хочу этим бумажным сертификатом расплатиться, а не покупаю его. Кто-то же может сказать,что да хочу расплатиться или им нельзя расплатиться пока он не будет куплен?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 09:33

  lara_08 написав:
  omb написав:Искатель
1. да
2. не дадут возможности воспользоваться
3. в зале лежат бумажные серты, и их можно купить за электронные, чтобы увеличить срок действия

Только смотрите не возьмите старые новогодние. У них срок действия до конца 2022 года. Ещё не пойму чего кассиры уже несколько раз тупят и думают,что я хочу этим бумажным сертификатом расплатиться, а не покупаю его. Кто-то же может сказать,что да хочу расплатиться или им нельзя расплатиться пока он не будет куплен?
поки його на касі не проведуть він не активний, тобто розрахуватися не вийде
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 09:36

  lara_08 написав:Кто-то же может сказать,что да хочу расплатиться или им нельзя расплатиться пока он не будет куплен?

Сказать может, а расплатиться - конечно нет :)
User253
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 09:44

Re: Банк Власний Рахунок

  omb написав:3. в зале лежат бумажные серты, и их можно купить за электронные, чтобы увеличить срок действия

Менi на минулому тижнi у Франеку касирка сказала, що паперовий сертифiкат заборонено купувати якщо разрахунок електронним. На що я запропонував спробувати провести таку оплату i якщо все з оплатою буде гаразд, то я паперовий забираю, якщо оплата не пройде - то лишу його у Сiльпо. Ясна рiч що все спрацювало добре, але касирка щось незадоволено бурчала в мiй бiк, коли я вже йшов з покупками ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:13

Начал смотреть свои кредитки - и обнаружил, что очень много VISA... Вот тут-то я и вспомнил о валявшейся на полке О.Карте.
Подскажите, пожалуйста, еще вот что.

Можно одним махом брать 5-6 сертификатов по 200 грн? Или надо каждый отдельно оплачивать?
А то на странице Сильпо с описанием акции так непонятно написано:
"При сплаті суми 1 000 грн до номіналу додається 100 грн." - а если я покупаю 5х200, сколько добавится?

Спасибо за ответ, не хочется лохануться.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:20

  Искатель написав:Можно одним махом брать 5-6 сертификатов по 200 грн? Или надо каждый отдельно оплачивать?
А то на странице Сильпо с описанием акции так непонятно написано:
"При сплаті суми 1 000 грн до номіналу додається 100 грн." - а если я покупаю 5х200, сколько добавится?

Одним махом можно брать до 10 сертификатов включительно.
Если вы покупаете 5х200, то по факту будет 5х250.
ramzes4
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