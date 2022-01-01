RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:45

В "Сильпо" хожу не так часто, а карта БВР так и вообще лежит на полке с начала войны. Поэтому фишку с сертификатами узнал с большим опозданием :)
Разрешите пару вопросов:
1. Насколько я понял, самые выгодные - брать на 200 (+50). Остальные в процентном отношении хуже, правильно?
2. Что будет, если не использовать всю сумму сертификата? Т.е. набрать продуктов не на 250 грн, а меньше? Остаток сгорает или что?
3. Там промелькнула фраза "поменять электронные на бумажные", вот этого не понял совсем.
Спасибо.
Искатель
 
Повідомлень: 5575
З нами з: 22.02.16
Подякував: 863 раз.
Подякували: 4648 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:49

Искатель
1. да
2. не дадут возможности воспользоваться
3. в зале лежат бумажные серты, и их можно купить за электронные, чтобы увеличить срок действия
omb
 
Повідомлень: 3343
З нами з: 08.04.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:59

  omb написав:Искатель
1. да
2. не дадут возможности воспользоваться
3. в зале лежат бумажные серты, и их можно купить за электронные, чтобы увеличить срок действия

Только смотрите не возьмите старые новогодние. У них срок действия до конца 2022 года. Ещё не пойму чего кассиры уже несколько раз тупят и думают,что я хочу этим бумажным сертификатом расплатиться, а не покупаю его. Кто-то же может сказать,что да хочу расплатиться или им нельзя расплатиться пока он не будет куплен?
lara_08
 
Повідомлень: 418
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 09:33

  lara_08 написав:
  omb написав:Искатель
1. да
2. не дадут возможности воспользоваться
3. в зале лежат бумажные серты, и их можно купить за электронные, чтобы увеличить срок действия

Только смотрите не возьмите старые новогодние. У них срок действия до конца 2022 года. Ещё не пойму чего кассиры уже несколько раз тупят и думают,что я хочу этим бумажным сертификатом расплатиться, а не покупаю его. Кто-то же может сказать,что да хочу расплатиться или им нельзя расплатиться пока он не будет куплен?
поки його на касі не проведуть він не активний, тобто розрахуватися не вийде
посетитель
 
Повідомлень: 541
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 09:36

  lara_08 написав:Кто-то же может сказать,что да хочу расплатиться или им нельзя расплатиться пока он не будет куплен?

Сказать может, а расплатиться - конечно нет :)
User253
 
Повідомлень: 36
З нами з: 11.09.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 09:44

Re: Банк Власний Рахунок

  omb написав:3. в зале лежат бумажные серты, и их можно купить за электронные, чтобы увеличить срок действия

Менi на минулому тижнi у Франеку касирка сказала, що паперовий сертифiкат заборонено купувати якщо разрахунок електронним. На що я запропонував спробувати провести таку оплату i якщо все з оплатою буде гаразд, то я паперовий забираю, якщо оплата не пройде - то лишу його у Сiльпо. Ясна рiч що все спрацювало добре, але касирка щось незадоволено бурчала в мiй бiк, коли я вже йшов з покупками ;)
Alien
 
Повідомлень: 801
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:13

Начал смотреть свои кредитки - и обнаружил, что очень много VISA... Вот тут-то я и вспомнил о валявшейся на полке О.Карте.
Подскажите, пожалуйста, еще вот что.

Можно одним махом брать 5-6 сертификатов по 200 грн? Или надо каждый отдельно оплачивать?
А то на странице Сильпо с описанием акции так непонятно написано:
"При сплаті суми 1 000 грн до номіналу додається 100 грн." - а если я покупаю 5х200, сколько добавится?

Спасибо за ответ, не хочется лохануться.
Искатель
 
Повідомлень: 5575
З нами з: 22.02.16
Подякував: 863 раз.
Подякували: 4648 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:20

  Искатель написав:Можно одним махом брать 5-6 сертификатов по 200 грн? Или надо каждый отдельно оплачивать?
А то на странице Сильпо с описанием акции так непонятно написано:
"При сплаті суми 1 000 грн до номіналу додається 100 грн." - а если я покупаю 5х200, сколько добавится?

Одним махом можно брать до 10 сертификатов включительно.
Если вы покупаете 5х200, то по факту будет 5х250.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 896
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2082 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:07

  Искатель написав:Вот тут-то я и вспомнил о валявшейся на полке О.Карте

Ви знову щось не те згадали. Згадати треба про ізю, тасю або хоча б моню. Бублик у даному випадку лише для тих, у кого повний склероз.
klug
 
Повідомлень: 7650
З нами з: 18.08.14
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:10

  klug написав:
  Искатель написав:Вот тут-то я и вспомнил о валявшейся на полке О.Карте

Ви знову щось не те згадали. Згадати треба про ізю, тасю або хоча б моню. Бублик у даному випадку лише для тих, у кого повний склероз.


Cправа в тому, что по карті Ізі у мене відсутній кредитний ліміт. Карта Монобанк - VISA. А по карті ТАСі вибраний кредитний ліміт повністю.
То чому б не використати черствий бублик? :)
Наїзд не зараховано :)

Чи Ви мали на увазі, що там буде МСС-код продуктів? Так начебто ні... Тут вище десь згадували, який там буде МСС-код, він не продуктовий...
Искатель
 
Повідомлень: 5575
З нами з: 22.02.16
Подякував: 863 раз.
Подякували: 4648 раз.
 
Профіль
6
13
2
  #<1 ... 76777879>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 528, 529, 530
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
5293 2100730
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 жов, 2022 22:56
root
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 260, 261, 262
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2610 1490893
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 жов, 2022 22:44
novichok
Агропросперіс Банк 1, 2, 3, 4, 5
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 13:06
49 23189
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 жов, 2022 15:17
Ромасик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3026)
29.10.2022 00:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.