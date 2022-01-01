Саме це і мав на увазі, на жаль не усі розуміють натяки і доводиться писати відкритим текстом. На ізі для КБ ліміт не обов'язковий, у моно можна мати дві картки, друга типово випускається іншої МПС.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:18
Саме це і мав на увазі, на жаль не усі розуміють натяки і доводиться писати відкритим текстом. На ізі для КБ ліміт не обов'язковий, у моно можна мати дві картки, друга типово випускається іншої МПС.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:23
Можна зробити додаткову у себе ж кредитну іншої МПС у Моно? Не знав.
А платити власними коштами при наявності незадіяних кредиток... не бачу сенсу
ОК, наступні пару сертифікатів візьму з Б5 Приймається.
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