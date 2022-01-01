RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:18

  Искатель написав:Чи Ви мали на увазі, що там буде МСС-код продуктів? Так начебто ні... Тут вище десь згадували, який там буде МСС-код, він не продуктовий...

Саме це і мав на увазі, на жаль не усі розуміють натяки і доводиться писати відкритим текстом. На ізі для КБ ліміт не обов'язковий, у моно можна мати дві картки, друга типово випускається іншої МПС.
klug
 
Повідомлень: 7650
З нами з: 18.08.14
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:23

  klug написав:
  Искатель написав:Чи Ви мали на увазі, що там буде МСС-код продуктів? Так начебто ні... Тут вище десь згадували, який там буде МСС-код, він не продуктовий...

Саме це і мав на увазі, на жаль не усі розуміють натяки і доводиться писати відкритим текстом. На ізі для КБ ліміт не обов'язковий, у моно можна мати дві картки, друга типово випускається іншої МПС.

Можна зробити додаткову у себе ж кредитну іншої МПС у Моно? Не знав.
А платити власними коштами при наявності незадіяних кредиток... не бачу сенсу :)
ОК, наступні пару сертифікатів візьму з Б5 :) Приймається.
Искатель
 
Повідомлень: 5575
З нами з: 22.02.16
Подякував: 863 раз.
Подякували: 4648 раз.
 
Профіль
6
13
2
  #<1 ... 76777879
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 528, 529, 530
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
5293 2100732
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 жов, 2022 22:56
root
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 260, 261, 262
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2610 1490894
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 жов, 2022 22:44
novichok
Агропросперіс Банк 1, 2, 3, 4, 5
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 13:06
49 23189
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 жов, 2022 15:17
Ромасик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3026)
29.10.2022 00:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.