Саме це і мав на увазі, на жаль не усі розуміють натяки і доводиться писати відкритим текстом. На ізі для КБ ліміт не обов'язковий, у моно можна мати дві картки, друга типово випускається іншої МПС.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:18
Саме це і мав на увазі, на жаль не усі розуміють натяки і доводиться писати відкритим текстом. На ізі для КБ ліміт не обов'язковий, у моно можна мати дві картки, друга типово випускається іншої МПС.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:23
Можна зробити додаткову у себе ж кредитну іншої МПС у Моно? Не знав.
А платити власними коштами при наявності незадіяних кредиток... не бачу сенсу
ОК, наступні пару сертифікатів візьму з Б5 Приймається.
Додано: Пон 31 жов, 2022 15:06
Re: Банк Власний Рахунок
кто то проверял можно сертификатом оплатить услугу пополнения моб счета на кассе сильпо?
Додано: Пон 31 жов, 2022 15:24
Re: Банк Власний Рахунок
Тільки готівка.
Додано: Пон 31 жов, 2022 15:42
[quote="5501032:Искатель"]В "Сильпо" хожу не так часто, а карта БВР так и вообще лежит на полке с начала войны. Поэтому фишку с сертификатами узнал с большим опозданием
Разрешите пару вопросов:
1. Насколько я понял, самые выгодные - брать на 200 (+50). Остальные в процентном отношении хуже, правильно?
Подскажите форумчане, а как это вы считаете процентное соотношение выгодности сертификата, я вот постоянно беру сертификаты по 500грн. там + 75грн. Как раз влезаю в свою продуктовую корзину по Сильпо?
Додано: Пон 31 жов, 2022 15:47
Re: Банк Власний Рахунок
575/500=1,15 - 15% додатково до витрачених грошей;
250/200=1,25 - 25% додатково до витрачених грошей на купівлю сертифіката.
Додано: Пон 31 жов, 2022 16:08
|