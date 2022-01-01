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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

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Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:18

  Искатель написав:Чи Ви мали на увазі, що там буде МСС-код продуктів? Так начебто ні... Тут вище десь згадували, який там буде МСС-код, він не продуктовий...

Саме це і мав на увазі, на жаль не усі розуміють натяки і доводиться писати відкритим текстом. На ізі для КБ ліміт не обов'язковий, у моно можна мати дві картки, друга типово випускається іншої МПС.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:23

  klug написав:
  Искатель написав:Чи Ви мали на увазі, що там буде МСС-код продуктів? Так начебто ні... Тут вище десь згадували, який там буде МСС-код, він не продуктовий...

Саме це і мав на увазі, на жаль не усі розуміють натяки і доводиться писати відкритим текстом. На ізі для КБ ліміт не обов'язковий, у моно можна мати дві картки, друга типово випускається іншої МПС.

Можна зробити додаткову у себе ж кредитну іншої МПС у Моно? Не знав.
А платити власними коштами при наявності незадіяних кредиток... не бачу сенсу :)
ОК, наступні пару сертифікатів візьму з Б5 :) Приймається.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:06

Re: Банк Власний Рахунок

кто то проверял можно сертификатом оплатить услугу пополнения моб счета на кассе сильпо?
alexanderbukin93
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:24

Re: Банк Власний Рахунок

alexanderbukin93 написав:кто то проверял можно сертификатом оплатить услугу пополнения моб счета на кассе сильпо?
Тільки готівка.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:42

[quote="5501032:Искатель"]В "Сильпо" хожу не так часто, а карта БВР так и вообще лежит на полке с начала войны. Поэтому фишку с сертификатами узнал с большим опозданием :)
Разрешите пару вопросов:
1. Насколько я понял, самые выгодные - брать на 200 (+50). Остальные в процентном отношении хуже, правильно?

Подскажите форумчане, а как это вы считаете процентное соотношение выгодности сертификата, я вот постоянно беру сертификаты по 500грн. там + 75грн. Как раз влезаю в свою продуктовую корзину по Сильпо?
joik
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:47

Re: Банк Власний Рахунок

575/500=1,15 - 15% додатково до витрачених грошей;
250/200=1,25 - 25% додатково до витрачених грошей на купівлю сертифіката.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 16:08

  Кочевник написав:575/500=1,15 - 15% додатково до витрачених грошей;
250/200=1,25 - 25% додатково до витрачених грошей на купівлю сертифіката.

для серта на 200 знижка при покупці 50/250=20%
так рахую для зіставності ціни товару
Melanor1
 
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