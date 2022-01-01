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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:18
Искатель написав:
Чи Ви мали на увазі, що там буде МСС-код продуктів? Так начебто ні... Тут вище десь згадували, який там буде МСС-код, він не продуктовий...
Саме це і мав на увазі, на жаль не усі розуміють натяки і доводиться писати відкритим текстом. На ізі для КБ ліміт не обов'язковий, у моно можна мати дві картки, друга типово випускається іншої МПС.
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klug
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:23
klug написав: Искатель написав:
Чи Ви мали на увазі, що там буде МСС-код продуктів? Так начебто ні... Тут вище десь згадували, який там буде МСС-код, він не продуктовий...
Саме це і мав на увазі, на жаль не усі розуміють натяки і доводиться писати відкритим текстом. На ізі для КБ ліміт не обов'язковий, у моно можна мати дві картки, друга типово випускається іншої МПС.
Можна зробити додаткову у себе ж кредитну іншої МПС у Моно? Не знав.
А платити власними коштами при наявності незадіяних кредиток... не бачу сенсу
ОК, наступні пару сертифікатів візьму з Б5
Приймається.
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Искатель
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Додано: Пон 31 жов, 2022 15:06
кто то проверял можно сертификатом оплатить услугу пополнения моб счета на кассе сильпо?
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alexanderbukin93
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Додано: Пон 31 жов, 2022 15:24
alexanderbukin93 написав:кто то проверял можно сертификатом оплатить услугу пополнения моб счета на кассе сильпо?
Тільки готівка.
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Zochan
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Додано: Пон 31 жов, 2022 15:42
[quote="5501032:Искатель"]В "Сильпо" хожу не так часто, а карта БВР так и вообще лежит на полке с начала войны. Поэтому фишку с сертификатами узнал с большим опозданием
Разрешите пару вопросов:
1. Насколько я понял, самые выгодные - брать на 200 (+50). Остальные в процентном отношении хуже, правильно?
Подскажите форумчане, а как это вы считаете процентное соотношение выгодности сертификата, я вот постоянно беру сертификаты по 500грн. там + 75грн. Как раз влезаю в свою продуктовую корзину по Сильпо?
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joik
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Додано: Пон 31 жов, 2022 15:47
575/500=1,15 - 15% додатково до витрачених грошей;
250/200=1,25 - 25% додатково до витрачених грошей на купівлю сертифіката.
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Кочевник
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Додано: Пон 31 жов, 2022 16:08
Кочевник написав:
575/500=1,15 - 15% додатково до витрачених грошей;
250/200=1,25 - 25% додатково до витрачених грошей на купівлю сертифіката.
для серта на 200 знижка при покупці 50/250=20%
так рахую для зіставності ціни товару
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Додано: Пон 31 жов, 2022 22:35
joik написав: Искатель написав:
В "Сильпо" хожу не так часто, а карта БВР так и вообще лежит на полке с начала войны. Поэтому фишку с сертификатами узнал с большим опозданием
Разрешите пару вопросов:
1. Насколько я понял, самые выгодные - брать на 200 (+50). Остальные в процентном отношении хуже, правильно?
Подскажите форумчане, а как это вы считаете процентное соотношение выгодности сертификата, я вот постоянно беру сертификаты по 500грн. там + 75грн. Как раз влезаю в свою продуктовую корзину по Сильпо?
Грубо
500 грн = 200+200+100
Сверху 50+50+25 = 125 грн.
А Вы получаете +75 грн. Теряете 50 грн на каждых 500-а.
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Искатель
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IMPRINTER
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Додано: Сер 02 лис, 2022 14:24
Искатель написав: joik написав: Искатель написав:
В "Сильпо" хожу не так часто, а карта БВР так и вообще лежит на полке с начала войны. Поэтому фишку с сертификатами узнал с большим опозданием
Разрешите пару вопросов:
1. Насколько я понял, самые выгодные - брать на 200 (+50). Остальные в процентном отношении хуже, правильно?
Подскажите форумчане, а как это вы считаете процентное соотношение выгодности сертификата, я вот постоянно беру сертификаты по 500грн. там + 75грн. Как раз влезаю в свою продуктовую корзину по Сильпо?
Грубо
500 грн = 200+200+100
Сверху 50+50+25 = 125 грн.
А Вы получаете +75 грн. Теряете 50 грн на каждых 500-а.
Форумчане спасибо!!!, срочно перехожу на сертификаты по 200 грн.
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joik
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