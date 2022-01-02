RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 01:28

  Искатель написав:
  joik написав:
  Искатель написав:В "Сильпо" хожу не так часто, а карта БВР так и вообще лежит на полке с начала войны. Поэтому фишку с сертификатами узнал с большим опозданием :)
Разрешите пару вопросов:
1. Насколько я понял, самые выгодные - брать на 200 (+50). Остальные в процентном отношении хуже, правильно?

Подскажите форумчане, а как это вы считаете процентное соотношение выгодности сертификата, я вот постоянно беру сертификаты по 500грн. там + 75грн. Как раз влезаю в свою продуктовую корзину по Сильпо?

Грубо
500 грн = 200+200+100
Сверху 50+50+25 = 125 грн.
А Вы получаете +75 грн. Теряете 50 грн на каждых 500-а.

Де ви знайшли сертифікати за 100 грн з бонусом 25? При затратах в 500грн використовується 2 сертифікати по 200+50 і 100 грн, тобто 500 грн затрачається на корзину що вартує 600 а не 625
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1060
З нами з: 13.10.14
Подякував: 139 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:15

Доброго дня, банк після півроку використання картки запропонував встановити невеличкий КЛ. Не став відмовлятися, погодився та став користуватися та заліз у кредитний ліміт. Отже, зараз є кілька питань:

1. Є якісь кошти на Назбиратусі, якщо їх зняти на кредитну картку, загасивши КЛ – чи потрібно чекати проводки та скільки часу? Коли знову можна використовувати картку для переказів по реквізитам та p2p?

2. Чи є можливість відкрити другу картку (дебетну) щоб не гасити КЛ при здійсненні переказів?
Буду вдячний за ваші поради.
Lost
 
Повідомлень: 1562
З нами з: 07.02.09
Подякував: 57 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:30

Lost
1. Сразу
2. Нет
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2399
З нами з: 18.05.16
Подякував: 359 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 77787980
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, nighthawk5, ВIВ і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ідея Банк 1 ... 41, 42, 43
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
428 279544
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лис, 2022 12:18
Кочевник
МТБ Банк 1 ... 8, 9, 10
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
98 156196
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лис, 2022 12:17
flysoulfly
Райффайзен Банк 1 ... 53, 54, 55
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
546 507491
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лис, 2022 11:36
la9

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3121)
04.11.2022 12:30
Ринок ОВДП (3633)
04.11.2022 12:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.