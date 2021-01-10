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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лис, 2022 01:28
Искатель написав: joik написав: Искатель написав:
В "Сильпо" хожу не так часто, а карта БВР так и вообще лежит на полке с начала войны. Поэтому фишку с сертификатами узнал с большим опозданием
Разрешите пару вопросов:
1. Насколько я понял, самые выгодные - брать на 200 (+50). Остальные в процентном отношении хуже, правильно?
Подскажите форумчане, а как это вы считаете процентное соотношение выгодности сертификата, я вот постоянно беру сертификаты по 500грн. там + 75грн. Как раз влезаю в свою продуктовую корзину по Сильпо?
Грубо
500 грн = 200+200+100
Сверху 50+50+25 = 125 грн.
А Вы получаете +75 грн. Теряете 50 грн на каждых 500-а.
Де ви знайшли сертифікати за 100 грн з бонусом 25? При затратах в 500грн використовується 2 сертифікати по 200+50 і 100 грн, тобто 500 грн затрачається на корзину що вартує 600 а не 625
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:15
Доброго дня, банк після півроку використання картки запропонував встановити невеличкий КЛ. Не став відмовлятися, погодився та став користуватися та заліз у кредитний ліміт. Отже, зараз є кілька питань:
1. Є якісь кошти на Назбиратусі, якщо їх зняти на кредитну картку, загасивши КЛ – чи потрібно чекати проводки та скільки часу? Коли знову можна використовувати картку для переказів по реквізитам та p2p?
2. Чи є можливість відкрити другу картку (дебетну) щоб не гасити КЛ при здійсненні переказів?
Буду вдячний за ваші поради.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:30
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Додано: Суб 05 лис, 2022 12:54
Кто сколько в запас сертификатов будет брать? Осталось 9 дней...
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Додано: Суб 05 лис, 2022 12:59
та продлят аХцЫю
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Додано: Суб 05 лис, 2022 13:04
Amethyst написав:
та продлят аХцЫю
Откуда такая уверенность? А если нет?
Пока вижу только новую акцию - 10% за онлайн-заказ... Вполне может только она и остаться...
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