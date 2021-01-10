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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 01:28

  Искатель написав:
  joik написав:
  Искатель написав:В "Сильпо" хожу не так часто, а карта БВР так и вообще лежит на полке с начала войны. Поэтому фишку с сертификатами узнал с большим опозданием :)
Разрешите пару вопросов:
1. Насколько я понял, самые выгодные - брать на 200 (+50). Остальные в процентном отношении хуже, правильно?

Подскажите форумчане, а как это вы считаете процентное соотношение выгодности сертификата, я вот постоянно беру сертификаты по 500грн. там + 75грн. Как раз влезаю в свою продуктовую корзину по Сильпо?

Грубо
500 грн = 200+200+100
Сверху 50+50+25 = 125 грн.
А Вы получаете +75 грн. Теряете 50 грн на каждых 500-а.

Де ви знайшли сертифікати за 100 грн з бонусом 25? При затратах в 500грн використовується 2 сертифікати по 200+50 і 100 грн, тобто 500 грн затрачається на корзину що вартує 600 а не 625
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:15

Доброго дня, банк після півроку використання картки запропонував встановити невеличкий КЛ. Не став відмовлятися, погодився та став користуватися та заліз у кредитний ліміт. Отже, зараз є кілька питань:

1. Є якісь кошти на Назбиратусі, якщо їх зняти на кредитну картку, загасивши КЛ – чи потрібно чекати проводки та скільки часу? Коли знову можна використовувати картку для переказів по реквізитам та p2p?

2. Чи є можливість відкрити другу картку (дебетну) щоб не гасити КЛ при здійсненні переказів?
Буду вдячний за ваші поради.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 12:54

Кто сколько в запас сертификатов будет брать? Осталось 9 дней...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 12:59

та продлят аХцЫю
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 13:04

  Amethyst написав:та продлят аХцЫю

Откуда такая уверенность? А если нет?

Пока вижу только новую акцию - 10% за онлайн-заказ... Вполне может только она и остаться...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 15:05

  Vorlon написав:Кто сколько в запас сертификатов будет брать? Осталось 9 дней...

50 штук, чтоб до середины января потратить.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 16:00

  Vorlon написав:Кто сколько в запас сертификатов будет брать? Осталось 9 дней...

За час акції витратив 70 сертифікатів, мабуть візьму ще 70
Housane
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