Ну на сайт заходити перебуваючи у Сільпо не завжди зручно, тому яvollena71 написав:Искатель написав:
Спасибо, что обратили внимание, что покупка до 14.11.
У меня другой вопрос: если, например, купил 5-6 штук за раз, а используешь по 1-2... Как запомнить, какой использовал, какой нет, чтобы потом не перепроверять на кассе? Или все электронные сразу на бумажные меняют?
На сайте в кабинете в разделе Мои замовлення - Сертифікати видно Використаний чи Активований
роблю простіше. Після покупки у ноуті скачую з email усі сертифікати поштучно і одразу кидаю їх собі в телеграм у вибране як окремі файли. У Сільпо при розрахунку завжди обирати ті що найнижче (останні по порядку) сертифікати, які після покупки одразу видаляю з обраного. Тому у телефоні завжди маю лише актуальні не використані сертифікати.