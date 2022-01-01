RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 07:51

  vollena71 написав:
  Искатель написав:
  Vorlon написав:Кто сколько в запас сертификатов будет брать? Осталось 9 дней...

Спасибо, что обратили внимание, что покупка до 14.11.
У меня другой вопрос: если, например, купил 5-6 штук за раз, а используешь по 1-2... Как запомнить, какой использовал, какой нет, чтобы потом не перепроверять на кассе? Или все электронные сразу на бумажные меняют?

На сайте в кабинете в разделе Мои замовлення - Сертифікати видно Використаний чи Активований
Ну на сайт заходити перебуваючи у Сільпо не завжди зручно, тому я
роблю простіше. Після покупки у ноуті скачую з email усі сертифікати поштучно і одразу кидаю їх собі в телеграм у вибране як окремі файли. У Сільпо при розрахунку завжди обирати ті що найнижче (останні по порядку) сертифікати, які після покупки одразу видаляю з обраного. Тому у телефоні завжди маю лише актуальні не використані сертифікати.
Alien
 
Повідомлень: 822
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78798081
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Monk23 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 55, 56, 57
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
561 526834
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 08:51
Vorlon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 266, 267, 268
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2676 1551457
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 08:18
ramaz
Піреус Банк МКБ 1 ... 7, 8, 9
yuluk » Пон 03 січ, 2022 10:42
87 97299
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 05:07
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.