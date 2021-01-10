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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лис, 2022 07:51
vollena71 написав: Искатель написав: Vorlon написав:
Кто сколько в запас сертификатов будет брать? Осталось 9 дней...
Спасибо, что обратили внимание, что покупка до 14.11.
У меня другой вопрос: если, например, купил 5-6 штук за раз, а используешь по 1-2... Как запомнить, какой использовал, какой нет, чтобы потом не перепроверять на кассе? Или все электронные сразу на бумажные меняют?
На сайте в кабинете в разделе Мои замовлення - Сертифікати видно Використаний чи Активований
Ну на сайт заходити перебуваючи у Сільпо не завжди зручно, тому я
роблю простіше. Після покупки у ноуті скачую з email усі сертифікати поштучно і одразу кидаю їх собі в телеграм у вибране як окремі файли. У Сільпо при розрахунку завжди обирати ті що найнижче (останні по порядку) сертифікати, які після покупки одразу видаляю з обраного. Тому у телефоні завжди маю лише актуальні не використані сертифікати.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 08:30
Amethyst написав:
та продлят аХцЫю
Ага, даже "улучшат" + 50 грн. за сертификат 1000грн.
У меня средний расход 33 серта /мес. буду брать на пол-года.
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