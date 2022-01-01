RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 07:51

  vollena71 написав:
  Искатель написав:
  Vorlon написав:Кто сколько в запас сертификатов будет брать? Осталось 9 дней...

Спасибо, что обратили внимание, что покупка до 14.11.
У меня другой вопрос: если, например, купил 5-6 штук за раз, а используешь по 1-2... Как запомнить, какой использовал, какой нет, чтобы потом не перепроверять на кассе? Или все электронные сразу на бумажные меняют?

На сайте в кабинете в разделе Мои замовлення - Сертифікати видно Використаний чи Активований
Ну на сайт заходити перебуваючи у Сільпо не завжди зручно, тому я
роблю простіше. Після покупки у ноуті скачую з email усі сертифікати поштучно і одразу кидаю їх собі в телеграм у вибране як окремі файли. У Сільпо при розрахунку завжди обирати ті що найнижче (останні по порядку) сертифікати, які після покупки одразу видаляю з обраного. Тому у телефоні завжди маю лише актуальні не використані сертифікати.
Alien
 
Повідомлень: 828
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 08:30

  Amethyst написав:та продлят аХцЫю

Ага, даже "улучшат" + 50 грн. за сертификат 1000грн. :)
У меня средний расход 33 серта /мес. буду брать на пол-года.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 635
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:44

ВIВ Яких "палгода" - дія сертифів до 14 січня 2023 !
maxprofit
 
Повідомлень: 1234
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1291 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:47

  maxprofit написав:ВIВ Яких "палгода" - дія сертифів до 14 січня 2023 !

14.01.23 легко превращается в 31.12.2024.
Вам как "филологу" не составит труда прочесть последние 2 страницы.
Хотя ИМНО определенный риск все же имеется: если $ станет 50, если Сильпо стухнется, если света не будет...
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 635
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78798081
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бекас, Annet_, melkh, STIGA і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 56, 57, 58
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
575 537750
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лис, 2022 21:09
Кочевник
А-Банк 1 ... 55, 56, 57
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
566 568142
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лис, 2022 20:12
user70464
ОТП БАНК 1 ... 25, 26, 27
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
263 155896
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лис, 2022 19:33
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1426)
09.11.2022 21:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.