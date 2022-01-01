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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лис, 2022 07:51
vollena71 написав: Искатель написав: Vorlon написав:
Кто сколько в запас сертификатов будет брать? Осталось 9 дней...
Спасибо, что обратили внимание, что покупка до 14.11.
У меня другой вопрос: если, например, купил 5-6 штук за раз, а используешь по 1-2... Как запомнить, какой использовал, какой нет, чтобы потом не перепроверять на кассе? Или все электронные сразу на бумажные меняют?
На сайте в кабинете в разделе Мои замовлення - Сертифікати видно Використаний чи Активований
Ну на сайт заходити перебуваючи у Сільпо не завжди зручно, тому я
роблю простіше. Після покупки у ноуті скачую з email усі сертифікати поштучно і одразу кидаю їх собі в телеграм у вибране як окремі файли. У Сільпо при розрахунку завжди обирати ті що найнижче (останні по порядку) сертифікати, які після покупки одразу видаляю з обраного. Тому у телефоні завжди маю лише актуальні не використані сертифікати.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 08:30
Amethyst написав:
та продлят аХцЫю
Ага, даже "улучшат" + 50 грн. за сертификат 1000грн.
У меня средний расход 33 серта /мес. буду брать на пол-года.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 19:44
ВIВ Яких "палгода" - дія сертифів до 14 січня 2023 !
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maxprofit
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Додано: Сер 09 лис, 2022 21:47
maxprofit написав:ВIВ
Яких "палгода" - дія сертифів до 14 січня 2023 !
14.01.23 легко превращается в 31.12.2024.
Вам как "филологу" не составит труда прочесть последние 2 страницы.
Хотя ИМНО определенный риск все же имеется: если $ станет 50, если Сильпо стухнется, если света не будет...
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ВIВ
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Додано: Чет 10 лис, 2022 08:18
ВIВ написав:
14.01.23 легко превращается в 31.12.2024.
Имеете в виду - конвертировать в бумажные на кассе? А у них всех такая дата годности, или как-то можно отличить "свежие" от "протухших"?
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Искатель
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Додано: Чет 10 лис, 2022 08:25
Искатель написав: ВIВ написав:
14.01.23 легко превращается в 31.12.2024.
Имеете в виду - конвертировать в бумажные на кассе? А у них всех такая дата годности, или как-то можно отличить "свежие" от "протухших"?
На обороті написано, в найближчому до мене Сільпо є 100грн з трьома різними датами - 31.12.2022,2023,2024
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vollena71
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Додано: Чет 10 лис, 2022 08:28
vollena71 написав: Искатель написав: ВIВ написав:
14.01.23 легко превращается в 31.12.2024.
Имеете в виду - конвертировать в бумажные на кассе? А у них всех такая дата годности, или как-то можно отличить "свежие" от "протухших"?
На обороті написано, в найближчому до мене Сільпо є 100грн з трьома різними датами - 31.12.2022,2023,2024
А от цікаво: оплата на "Самокасі" цих сертифікатів іншими (електронними) пройде без питань?
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Чет 10 лис, 2022 03:37
sens
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