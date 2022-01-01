RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 07:51

  vollena71 написав:
  Искатель написав:
  Vorlon написав:Кто сколько в запас сертификатов будет брать? Осталось 9 дней...

Спасибо, что обратили внимание, что покупка до 14.11.
У меня другой вопрос: если, например, купил 5-6 штук за раз, а используешь по 1-2... Как запомнить, какой использовал, какой нет, чтобы потом не перепроверять на кассе? Или все электронные сразу на бумажные меняют?

На сайте в кабинете в разделе Мои замовлення - Сертифікати видно Використаний чи Активований
Ну на сайт заходити перебуваючи у Сільпо не завжди зручно, тому я
роблю простіше. Після покупки у ноуті скачую з email усі сертифікати поштучно і одразу кидаю їх собі в телеграм у вибране як окремі файли. У Сільпо при розрахунку завжди обирати ті що найнижче (останні по порядку) сертифікати, які після покупки одразу видаляю з обраного. Тому у телефоні завжди маю лише актуальні не використані сертифікати.
Alien
 
Повідомлень: 837
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 08:30

  Amethyst написав:та продлят аХцЫю

Ага, даже "улучшат" + 50 грн. за сертификат 1000грн. :)
У меня средний расход 33 серта /мес. буду брать на пол-года.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 636
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:44

ВIВ Яких "палгода" - дія сертифів до 14 січня 2023 !
maxprofit
 
Повідомлень: 1235
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1291 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:47

  maxprofit написав:ВIВ Яких "палгода" - дія сертифів до 14 січня 2023 !

14.01.23 легко превращается в 31.12.2024.
Вам как "филологу" не составит труда прочесть последние 2 страницы.
Хотя ИМНО определенный риск все же имеется: если $ станет 50, если Сильпо стухнется, если света не будет...
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 636
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 08:18

  ВIВ написав:14.01.23 легко превращается в 31.12.2024.

Имеете в виду - конвертировать в бумажные на кассе? А у них всех такая дата годности, или как-то можно отличить "свежие" от "протухших"?
Искатель
 
Повідомлень: 5592
З нами з: 22.02.16
Подякував: 869 раз.
Подякували: 4650 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 08:25

  Искатель написав:
  ВIВ написав:14.01.23 легко превращается в 31.12.2024.

Имеете в виду - конвертировать в бумажные на кассе? А у них всех такая дата годности, или как-то можно отличить "свежие" от "протухших"?

На обороті написано, в найближчому до мене Сільпо є 100грн з трьома різними датами - 31.12.2022,2023,2024
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2757
З нами з: 18.09.13
Подякував: 530 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 08:28

  vollena71 написав:
  Искатель написав:
  ВIВ написав:14.01.23 легко превращается в 31.12.2024.

Имеете в виду - конвертировать в бумажные на кассе? А у них всех такая дата годности, или как-то можно отличить "свежие" от "протухших"?

На обороті написано, в найближчому до мене Сільпо є 100грн з трьома різними датами - 31.12.2022,2023,2024

А от цікаво: оплата на "Самокасі" цих сертифікатів іншими (електронними) пройде без питань?
Искатель
 
Повідомлень: 5592
З нами з: 22.02.16
Подякував: 869 раз.
Подякували: 4650 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 15:44

  Искатель написав:А от цікаво: оплата на "Самокасі" цих сертифікатів іншими (електронними) пройде без питань?

Да, без проблем
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6546
З нами з: 27.12.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 78798081
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Koticoff, melkh, ramaz, root, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 267, 268, 269
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2687 1562167
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лис, 2022 15:42
korzviktor20
Райффайзен Банк 1 ... 57, 58, 59
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
588 542188
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лис, 2022 14:39
cohan
Айбокс Банк 1, 2, 3, 4
Герания » Вів 11 січ, 2022 11:09
37 21858
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лис, 2022 12:44
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3186)
10.11.2022 16:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.