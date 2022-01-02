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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

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Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 07:51

  vollena71 написав:
  Искатель написав:
  Vorlon написав:Кто сколько в запас сертификатов будет брать? Осталось 9 дней...

Спасибо, что обратили внимание, что покупка до 14.11.
У меня другой вопрос: если, например, купил 5-6 штук за раз, а используешь по 1-2... Как запомнить, какой использовал, какой нет, чтобы потом не перепроверять на кассе? Или все электронные сразу на бумажные меняют?

На сайте в кабинете в разделе Мои замовлення - Сертифікати видно Використаний чи Активований
Ну на сайт заходити перебуваючи у Сільпо не завжди зручно, тому я
роблю простіше. Після покупки у ноуті скачую з email усі сертифікати поштучно і одразу кидаю їх собі в телеграм у вибране як окремі файли. У Сільпо при розрахунку завжди обирати ті що найнижче (останні по порядку) сертифікати, які після покупки одразу видаляю з обраного. Тому у телефоні завжди маю лише актуальні не використані сертифікати.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 08:30

  Amethyst написав:та продлят аХцЫю

Ага, даже "улучшат" + 50 грн. за сертификат 1000грн. :)
У меня средний расход 33 серта /мес. буду брать на пол-года.
ВIВ
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ВIВ Яких "палгода" - дія сертифів до 14 січня 2023 !
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:47

  maxprofit написав:ВIВ Яких "палгода" - дія сертифів до 14 січня 2023 !

14.01.23 легко превращается в 31.12.2024.
Вам как "филологу" не составит труда прочесть последние 2 страницы.
Хотя ИМНО определенный риск все же имеется: если $ станет 50, если Сильпо стухнется, если света не будет...
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 08:18

  ВIВ написав:14.01.23 легко превращается в 31.12.2024.

Имеете в виду - конвертировать в бумажные на кассе? А у них всех такая дата годности, или как-то можно отличить "свежие" от "протухших"?
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 08:25

  Искатель написав:
  ВIВ написав:14.01.23 легко превращается в 31.12.2024.

Имеете в виду - конвертировать в бумажные на кассе? А у них всех такая дата годности, или как-то можно отличить "свежие" от "протухших"?

На обороті написано, в найближчому до мене Сільпо є 100грн з трьома різними датами - 31.12.2022,2023,2024
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 08:28

  vollena71 написав:
  Искатель написав:
  ВIВ написав:14.01.23 легко превращается в 31.12.2024.

Имеете в виду - конвертировать в бумажные на кассе? А у них всех такая дата годности, или как-то можно отличить "свежие" от "протухших"?

На обороті написано, в найближчому до мене Сільпо є 100грн з трьома різними датами - 31.12.2022,2023,2024

А от цікаво: оплата на "Самокасі" цих сертифікатів іншими (електронними) пройде без питань?
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 15:44

  Искатель написав:А от цікаво: оплата на "Самокасі" цих сертифікатів іншими (електронними) пройде без питань?

Да, без проблем
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 01:31

  mustbe написав:
  Искатель написав:А от цікаво: оплата на "Самокасі" цих сертифікатів іншими (електронними) пройде без питань?

Да, без проблем


без проблем но с одногривневым приколом
cohan
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