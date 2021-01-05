|
|
Банк Власний Рахунок
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:56
мы не курим и не пьём
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3339
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
1
8
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2692
|1568581
|
П'ят 11 лис, 2022 17:02
Порт
|
|19
|3528
|
П'ят 11 лис, 2022 16:11
cohan
|
|597
|553173
|
П'ят 11 лис, 2022 11:32
Zochan