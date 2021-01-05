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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:56
мы не курим и не пьём
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Amethyst
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:15
cohan написав:
хз у кого там что продлили, но остались только безалкогольные
Те саме. Питання наскільки вони ліквідні при обміні на звичайні подарункові сертифікати на касі?
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pavyak
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:37
pavyak написав: cohan написав:
хз у кого там что продлили, но остались только безалкогольные
Те саме. Питання наскільки вони ліквідні при обміні на звичайні подарункові сертифікати на касі?
Абсолютно ликвидны. Сегодня обменяла на 2000 без проблем.
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lara_08
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