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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:56

мы не курим и не пьём
Amethyst
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Повідомлень: 3340
З нами з: 05.05.21
Подякував: 210 раз.
Подякували: 619 раз.
 
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8
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:07

  Amethyst написав:мы не курим и не пьём

:)
Вы на какой объем затарились?
ВIВ
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Повідомлень: 637
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 93 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:15

  cohan написав:хз у кого там что продлили, но остались только безалкогольные

Те саме. Питання наскільки вони ліквідні при обміні на звичайні подарункові сертифікати на касі?
pavyak
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Повідомлень: 2450
З нами з: 15.02.10
Подякував: 27 раз.
Подякували: 185 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:37

  pavyak написав:
  cohan написав:хз у кого там что продлили, но остались только безалкогольные

Те саме. Питання наскільки вони ліквідні при обміні на звичайні подарункові сертифікати на касі?

Абсолютно ликвидны. Сегодня обменяла на 2000 без проблем.
lara_08
 
Повідомлень: 447
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:02

С 15 ноября
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
lara_08
 
Повідомлень: 447
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:22

  lara_08 написав:С 15 ноября
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html

Кількість сертифікатів, які можна придбати, ― 10 шт. на кожен зареєстрований номер телефону, незалежно від вибраного номіналу, протягом усього періоду дії пропозиції 8) :P
Amethyst
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Повідомлень: 3340
З нами з: 05.05.21
Подякував: 210 раз.
Подякували: 619 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:48

Re: Банк Власний Рахунок

  Amethyst написав:10 шт. на кожен зареєстрований номер телефону
решаемо :lol:
Мизантрóп
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Повідомлень: 7223
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 1410 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:05

  lara_08 написав:С 15 ноября
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html


Так самых выгодных 200-ток вже нема (((
arkavs
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Повідомлень: 458
З нами з: 11.06.15
Подякував: 832 раз.
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