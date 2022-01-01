Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 лис, 2022 10:53
lara_08 написав:
Так берите пока есть.
В месяц на сильпо уходит около 5 тыс.
Скидка 20% заманчива, но чуйка говрить что в наше нестабильное время больше чем на месяц-два сертификатов брать нет смысла...
Какие у кого мысли?
Стоит брать на большее ?
ukrprom2014
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Додано: Суб 12 лис, 2022 10:59
ukrprom2014 написав:
.
Какие у кого мысли?
Стоит брать на большее ?
Так последние страницы три в основном это и обсуждают.
ingtrans
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Додано: Суб 12 лис, 2022 10:59
ukrprom2014 написав:
Стоит брать на большее ?
берите,лично мне по-барабану
Мизантрóп
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Додано: Суб 12 лис, 2022 11:03
arkavs написав:
Так самых выгодных 200-ток вже нема (((
алкашки нема, остались по 200 "ЗЕлені" -Сертифікат не передбачає продаж алкоголю та тютюну
Востаннє редагувалось
Мизантрóп
в Суб 12 лис, 2022 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Додано: Суб 12 лис, 2022 11:06
Amethyst написав:
Кількість сертифікатів, які можна придбати, ― 10 шт.
на кожен
зареєстрований номер телефону, незалежно від вибраного номіналу, протягом усього періоду дії пропозиції
вот и пригодятся номера от Бильше колеса
в некотором роде, реинкарнация так сказать
cohan
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Додано: Суб 12 лис, 2022 11:10
cohan написав:
пригодятся номера от Бильше колеса
в пейхабе тоже выручали прошлые осень-весну,там халява до 90 дней на номер
Мизантрóп
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