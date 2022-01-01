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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 10:53

Re: Банк Власний Рахунок

  lara_08 написав:Так берите пока есть.

В месяц на сильпо уходит около 5 тыс.
Скидка 20% заманчива, но чуйка говрить что в наше нестабильное время больше чем на месяц-два сертификатов брать нет смысла...
Какие у кого мысли?
Стоит брать на большее ?
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 10:59

  ukrprom2014 написав:.
Какие у кого мысли?
Стоит брать на большее ?

Так последние страницы три в основном это и обсуждают.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 10:59

Re: Банк Власний Рахунок

  ukrprom2014 написав:Стоит брать на большее ?
берите,лично мне по-барабану :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 11:03

  arkavs написав:
  lara_08 написав:С 15 ноября
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html


Так самых выгодных 200-ток вже нема (((

алкашки нема, остались по 200 "ЗЕлені" -Сертифікат не передбачає продаж алкоголю та тютюну
Зображення
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 12 лис, 2022 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 11:06

  Amethyst написав:
  lara_08 написав:С 15 ноября
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html

Кількість сертифікатів, які можна придбати, ― 10 шт. на кожен зареєстрований номер телефону, незалежно від вибраного номіналу, протягом усього періоду дії пропозиції 8) :P


вот и пригодятся номера от Бильше колеса
в некотором роде, реинкарнация так сказать
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 11:10

Re: Банк Власний Рахунок

  cohan написав:пригодятся номера от Бильше колеса
в пейхабе тоже выручали прошлые осень-весну,там халява до 90 дней на номер
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 14:22

Re: Банк Власний Рахунок

  ingtrans написав:Так последние страницы три в основном это и обсуждают.

Конкретики мало.
Никто не пишет "я беру на год вперед" :)
ukrprom2014
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