В месяц на сильпо уходит около 5 тыс. Скидка 20% заманчива, но чуйка говрить что в наше нестабильное время больше чем на месяц-два сертификатов брать нет смысла... Какие у кого мысли? Стоит брать на большее ?
Вчера купил 10 "безалкогольных", сегодня поменял 8 из них на 10 по 200 "бумажных".
Кстати, любопытное наблюдение: в одном чеке нельзя использовать сертификаты разных типов. У меня оставался еще один "старый" "алкогольный" на 200+50, его использовать с "безалкогольными" не дало. Пришлось отменять покупку и набивать по-новой.
ingtrans написав:Так последние страницы три в основном это и обсуждают.
Конкретики мало. Никто не пишет "я беру на год вперед"
Плохо читали. Там есть как конкретные цифры, так и на полгода вперед.
PS. Не понимаю, как количество сертификатов, которые взял другой человек, должно повлиять на Вас. Ну я вот взял парочку, просто потому что мне до Сильпо далеко и я бываю там редко. Вы теперь тоже 2 возьмете?