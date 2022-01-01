взял на полгода, завтра пойду менять на бумажные в подальше: до 2024 не везде есть, рядом тут нету (
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 лис, 2022 00:53
Додано: Нед 13 лис, 2022 10:12
Re: Банк Власний Рахунок
Вітаю. Підкажіть сьогодні останній день для покупки сертифікатів? Чи завтра включно?
Додано: Нед 13 лис, 2022 10:39
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