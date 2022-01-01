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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 00:53

  ukrprom2014 написав:
  ingtrans написав:Так последние страницы три в основном это и обсуждают.

Конкретики мало.
Никто не пишет "я беру на год вперед" :)


взял на полгода, завтра пойду менять на бумажные в подальше: до 2024 не везде есть, рядом тут нету (
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 10:12

Re: Банк Власний Рахунок

Вітаю. Підкажіть сьогодні останній день для покупки сертифікатів? Чи завтра включно?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 10:39

  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть сьогодні останній день для покупки сертифікатів? Чи завтра включно?

Завтра включительно
lara_08
 
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