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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 лис, 2022 00:53
ukrprom2014 написав: ingtrans написав:
Так последние страницы три в основном это и обсуждают.
Конкретики мало.
Никто не пишет "я беру на год вперед"
взял на полгода, завтра пойду менять на бумажные в подальше: до 2024 не везде есть, рядом тут нету (
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cohan
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Додано: Нед 13 лис, 2022 10:12
Вітаю. Підкажіть сьогодні останній день для покупки сертифікатів? Чи завтра включно?
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_PORT_UA
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Додано: Нед 13 лис, 2022 10:39
_PORT_UA написав:
Вітаю. Підкажіть сьогодні останній день для покупки сертифікатів? Чи завтра включно?
Завтра включительно
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lara_08
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Додано: Нед 13 лис, 2022 11:05
ingtrans написав:
. Ну я вот взял парочку, просто потому что мне до Сильпо далеко и я бываю там редко. Вы теперь тоже 2 возьмете?
Взял десяток,потому что пумбы мастеркард всемогущий на 2000 в ноябре надо гасить. Можно ещё и под оборот по правильной Кредо накуплять
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Мизантрóп
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Додано: Нед 13 лис, 2022 11:48
lara_08 написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Підкажіть сьогодні останній день для покупки сертифікатів? Чи завтра включно?
Завтра включительно
А ви не в курсі, якщо сплачувати за сертифікат картою БВР, то по ній пройде кешбек х3 за Продукти?
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_PORT_UA
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Додано: Нед 13 лис, 2022 12:46
шото вход в Сильпо на сайте сломался
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Додано: Нед 13 лис, 2022 13:24
Cломался. Решили досрочно акцию завершить.
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