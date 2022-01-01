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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

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Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 00:53

  ukrprom2014 написав:
  ingtrans написав:Так последние страницы три в основном это и обсуждают.

Конкретики мало.
Никто не пишет "я беру на год вперед" :)


взял на полгода, завтра пойду менять на бумажные в подальше: до 2024 не везде есть, рядом тут нету (
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 10:12

Re: Банк Власний Рахунок

Вітаю. Підкажіть сьогодні останній день для покупки сертифікатів? Чи завтра включно?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 10:39

  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть сьогодні останній день для покупки сертифікатів? Чи завтра включно?

Завтра включительно
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 11:05

Re: Банк Власний Рахунок

  ingtrans написав:. Ну я вот взял парочку, просто потому что мне до Сильпо далеко и я бываю там редко. Вы теперь тоже 2 возьмете?
Взял десяток,потому что пумбы мастеркард всемогущий на 2000 в ноябре надо гасить. Можно ещё и под оборот по правильной Кредо накуплять :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 11:48

  lara_08 написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть сьогодні останній день для покупки сертифікатів? Чи завтра включно?

Завтра включительно

А ви не в курсі, якщо сплачувати за сертифікат картою БВР, то по ній пройде кешбек х3 за Продукти?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 12:46

Re: Банк Власний Рахунок

шото вход в Сильпо на сайте сломался
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 13:24

Re: Банк Власний Рахунок

Cломался. Решили досрочно акцию завершить.
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 14:20

  pavyak написав:Cломался. Решили досрочно акцию завершить.


там уже 200ки с новой акции, якобы сегодня-завтра только будут
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 14:24

  cohan написав:
  pavyak написав:Cломался. Решили досрочно акцию завершить.


там уже 200ки с новой акции, якобы сегодня-завтра только будут

Так у новій акції 200ток якраз нема
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 15:21

  pavyak написав:Cломался. Решили досрочно акцию завершить.

Сейчас работает
lara_08
 
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