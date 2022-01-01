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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 17:38

  _PORT_UA написав:
  lara_08 написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть сьогодні останній день для покупки сертифікатів? Чи завтра включно?

Завтра включительно

А ви не в курсі, якщо сплачувати за сертифікат картою БВР, то по ній пройде кешбек х3 за Продукти?

Не пройде.
maxprofit
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 19.11.08
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  #<1 ... 82838485
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