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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 лис, 2022 17:38
_PORT_UA написав: lara_08 написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Підкажіть сьогодні останній день для покупки сертифікатів? Чи завтра включно?
Завтра включительно
А ви не в курсі, якщо сплачувати за сертифікат картою БВР, то по ній пройде кешбек х3 за Продукти?
Не пройде.
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