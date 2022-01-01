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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 лис, 2022 17:38
_PORT_UA написав: lara_08 написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Підкажіть сьогодні останній день для покупки сертифікатів? Чи завтра включно?
Завтра включительно
А ви не в курсі, якщо сплачувати за сертифікат картою БВР, то по ній пройде кешбек х3 за Продукти?
Не пройде.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 21:09
Таки поломали
Решил еще десяток подкупить, ввожу данные карты, приходит ОТП-пароль для подтверждения операции - и тишина. "И так 52 раза..."(из анекдота).
Попробую завтра утром, конечно. Но похоже, что сайт "Сильпо" устал
Или там есть какое-то ограничение на количество покупок в день? Я просто сегодня один тестово купил с оплатой картой БВР, посмотрел, сколько баллов начислят. Х1 начислили (т.е. 200), тут интересовались выше...
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Додано: Нед 13 лис, 2022 21:12
Ні, там реально оплату не приймають.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 21:15
Кочевник написав:
Ні, там реально оплату не приймають.
Типа "лавочка закрылась", можно уже и не пробовать больше? Я думал, завтра последний день еще есть.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 21:37
Искатель написав: Кочевник написав:
Ні, там реально оплату не приймають.
Типа "лавочка закрылась", можно уже и не пробовать больше? Я думал, завтра последний день еще есть.
У меня в три часа ещё оплата прошла, а статус сертификатов показывает до сих пор подготовка какая-то
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