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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485

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Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 17:38

  _PORT_UA написав:
  lara_08 написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть сьогодні останній день для покупки сертифікатів? Чи завтра включно?

Завтра включительно

А ви не в курсі, якщо сплачувати за сертифікат картою БВР, то по ній пройде кешбек х3 за Продукти?

Не пройде.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 21:09

Таки поломали :)
Решил еще десяток подкупить, ввожу данные карты, приходит ОТП-пароль для подтверждения операции - и тишина. "И так 52 раза..."(из анекдота).

Попробую завтра утром, конечно. Но похоже, что сайт "Сильпо" устал :)
Или там есть какое-то ограничение на количество покупок в день? Я просто сегодня один тестово купил с оплатой картой БВР, посмотрел, сколько баллов начислят. Х1 начислили (т.е. 200), тут интересовались выше...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 21:12

Re: Банк Власний Рахунок

Ні, там реально оплату не приймають.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 21:15

  Кочевник написав:Ні, там реально оплату не приймають.

Типа "лавочка закрылась", можно уже и не пробовать больше? Я думал, завтра последний день еще есть.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 21:37

  Искатель написав:
  Кочевник написав:Ні, там реально оплату не приймають.

Типа "лавочка закрылась", можно уже и не пробовать больше? Я думал, завтра последний день еще есть.

У меня в три часа ещё оплата прошла, а статус сертификатов показывает до сих пор подготовка какая-то
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 21:55

Подготовка - это не активированы сертификаты. Было у меня такое раньше, решал через поддержку...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 21:55

Re: Банк Власний Рахунок

вечером брал девятый-все путем
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 22:42

Re: Банк Власний Рахунок

да, заработало

сменял на бумажные, на всякий, вчерашние
cohan
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