Не пройде.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 лис, 2022 17:38
Додано: Нед 13 лис, 2022 21:09
Таки поломали
Решил еще десяток подкупить, ввожу данные карты, приходит ОТП-пароль для подтверждения операции - и тишина. "И так 52 раза..."(из анекдота).
Попробую завтра утром, конечно. Но похоже, что сайт "Сильпо" устал
Или там есть какое-то ограничение на количество покупок в день? Я просто сегодня один тестово купил с оплатой картой БВР, посмотрел, сколько баллов начислят. Х1 начислили (т.е. 200), тут интересовались выше...
Додано: Нед 13 лис, 2022 21:12
Re: Банк Власний Рахунок
Ні, там реально оплату не приймають.
Додано: Нед 13 лис, 2022 21:15
Додано: Нед 13 лис, 2022 21:37
Додано: Нед 13 лис, 2022 21:55
Подготовка - это не активированы сертификаты. Было у меня такое раньше, решал через поддержку...
Додано: Нед 13 лис, 2022 21:55
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Нед 13 лис, 2022 22:42
Re: Банк Власний Рахунок
да, заработало
сменял на бумажные, на всякий, вчерашние
Додано: Пон 14 лис, 2022 00:40
Вижу по ID замовлення, что попытки купить сертификаты идут со скоростью пулемета, но ни вчера вечером, ни сейчас невозможно купить ни единого сертификата
С чем это может быть связано? Если был у Сильпо какой-то дневной лимит на сертификаты, то уже новый день начался, а результат тот же.
Кстати, кому вы больше верите, mastercard.ua или silpo.ua? Первые в продолжении акции заявляют сертификаты только на 500 и 1000 грн, ещё и только 10 сертификатов за весь срок акции. Вторые в файле с подробными условиями только дату окончания переписали с 14.11 на 31.12, а все условия остались те же. К тому же консультант Сильпо не опровергала присутствие сертификатов 200+50 в продолжении акции.
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