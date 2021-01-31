Таки поломали Решил еще десяток подкупить, ввожу данные карты, приходит ОТП-пароль для подтверждения операции - и тишина. "И так 52 раза..."(из анекдота).
Попробую завтра утром, конечно. Но похоже, что сайт "Сильпо" устал Или там есть какое-то ограничение на количество покупок в день? Я просто сегодня один тестово купил с оплатой картой БВР, посмотрел, сколько баллов начислят. Х1 начислили (т.е. 200), тут интересовались выше...
Вижу по ID замовлення, что попытки купить сертификаты идут со скоростью пулемета, но ни вчера вечером, ни сейчас невозможно купить ни единого сертификата
С чем это может быть связано? Если был у Сильпо какой-то дневной лимит на сертификаты, то уже новый день начался, а результат тот же.
Кстати, кому вы больше верите, mastercard.ua или silpo.ua? Первые в продолжении акции заявляют сертификаты только на 500 и 1000 грн, ещё и только 10 сертификатов за весь срок акции. Вторые в файле с подробными условиями только дату окончания переписали с 14.11 на 31.12, а все условия остались те же. К тому же консультант Сильпо не опровергала присутствие сертификатов 200+50 в продолжении акции.
candidat написав:Вижу по ID замовлення, что попытки купить сертификаты идут со скоростью пулемета, но ни вчера вечером, ни сейчас невозможно купить ни единого сертификата
С чем это может быть связано? Если был у Сильпо какой-то дневной лимит на сертификаты, то уже новый день начался, а результат тот же.
Кстати, кому вы больше верите, mastercard.ua или silpo.ua? Первые в продолжении акции заявляют сертификаты только на 500 и 1000 грн, ещё и только 10 сертификатов за весь срок акции. Вторые в файле с подробными условиями только дату окончания переписали с 14.11 на 31.12, а все условия остались те же. К тому же консультант Сильпо не опровергала присутствие сертификатов 200+50 в продолжении акции.