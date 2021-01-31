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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 07:44

Re: Банк Власний Рахунок

lara_08 написав:У меня в три часа ещё оплата прошла, а статус сертификатов показывает до сих пор подготовка какая-то

Звертайтесь в підтримку, вирішать за 1-3 дні.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 07:54

У меня с утра оплата прошла. Итого, купил примерно столько, сколько хотел. На 3-4 месяца хватит :) Я не каждый день хожу в "Сильпо".
Искатель
 
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  #<1 ... 83848586
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