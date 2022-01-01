lara_08 написав:У меня в три часа ещё оплата прошла, а статус сертификатов показывает до сих пор подготовка какая-то
Звертайтесь в підтримку, вирішать за 1-3 дні.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 07:44
Re: Банк Власний Рахунок
Звертайтесь в підтримку, вирішать за 1-3 дні.
Додано: Пон 14 лис, 2022 07:54
У меня с утра оплата прошла. Итого, купил примерно столько, сколько хотел. На 3-4 месяца хватит Я не каждый день хожу в "Сильпо".
Додано: Пон 14 лис, 2022 14:56
Re: Банк Власний Рахунок
подскажите плиз какой конкретно-реальный грейс по кредитному лимиту? в приложухе 62дня, а на горячке шо то непонятное грят про месяц и больше?
Додано: Пон 14 лис, 2022 16:41
Додано: Пон 14 лис, 2022 17:10
Решили за 5 минут. Возможно оператор опытная попалась. Попросила продиктовать ей номера всех сертификатов с таким статусом и почти сразу после этого они стали активными.
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