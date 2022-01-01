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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

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Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 07:44

Re: Банк Власний Рахунок

lara_08 написав:У меня в три часа ещё оплата прошла, а статус сертификатов показывает до сих пор подготовка какая-то

Звертайтесь в підтримку, вирішать за 1-3 дні.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 07:54

У меня с утра оплата прошла. Итого, купил примерно столько, сколько хотел. На 3-4 месяца хватит :) Я не каждый день хожу в "Сильпо".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 14:56

Re: Банк Власний Рахунок

подскажите плиз какой конкретно-реальный грейс по кредитному лимиту? в приложухе 62дня, а на горячке шо то непонятное грят про месяц и больше?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 16:41

  чик написав:подскажите плиз какой конкретно-реальный грейс по кредитному лимиту? в приложухе 62дня, а на горячке шо то непонятное грят про месяц и больше?

Доверяйте приложению
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 17:10

  Zochan написав:
lara_08 написав:У меня в три часа ещё оплата прошла, а статус сертификатов показывает до сих пор подготовка какая-то

Звертайтесь в підтримку, вирішать за 1-3 дні.

Решили за 5 минут. Возможно оператор опытная попалась. Попросила продиктовать ей номера всех сертификатов с таким статусом и почти сразу после этого они стали активными.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:04

  cohan написав:
  mustbe написав:
  Искатель написав:А от цікаво: оплата на "Самокасі" цих сертифікатів іншими (електронними) пройде без питань?

Да, без проблем


без проблем но с одногривневым приколом


А вот на этом месте можно было бы и подетальней остановиться... :)
Решил я сегодня, проходя мимо "Сильпо" (мне там ничего не было нужно), сконвертировать часть электронных сертификатов в бумажные...
4 электронных на 5 бумажных - нормальный курс.
Стою на Самокассе, клацаю... Рядом стоит женщина из "поддержки Самокассы" и одним глазом на меня поглядывает. В общем, доклацал я до конца... вылез чек, я уже собирался уходить... И тут подбегает эта женщина с диким выражением на лице.
Я: "Что-то не так?"
Она: "Все не так!"
И начинает перегружать комп самокассы (кстати, никогда не видел, что-то похожее на банкомат, в общем).
И попутно мне рассказывает: "Когда оплачиваете сертификатами, надо, чтобы сумма покупки была больше... хотя бы на 1 грн, чтобы не все оплачивать сертификатами".
И добавляет: "Есть большой шанс, что вы только что потеряли 1000 грн".
Перегружает... заходит во внутреннее меню. Запускает меню отчетов... смотрит... печатает мой чек.... "Фу... Вам повезло"

В общем, как в анекдоте про трубку Сталина: "Трубку нашли, но осадочек остался... "

Так что не повторяйте моих ошибок. Возьмите что-то еще :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:00

  Искатель написав:А вот на этом месте можно было бы и подетальней остановиться... :)
Решил я сегодня, проходя мимо "Сильпо" (мне там ничего не было нужно), сконвертировать часть электронных сертификатов в бумажные...
4 электронных на 5 бумажных - нормальный курс.
Стою на Самокассе, клацаю... Рядом стоит женщина из "поддержки Самокассы" и одним глазом на меня поглядывает. В общем, доклацал я до конца... вылез чек, я уже собирался уходить... И тут подбегает эта женщина с диким выражением на лице.
Я: "Что-то не так?"
Она: "Все не так!"
И начинает перегружать комп самокассы (кстати, никогда не видел, что-то похожее на банкомат, в общем).
И попутно мне рассказывает: "Когда оплачиваете сертификатами, надо, чтобы сумма покупки была больше... хотя бы на 1 грн, чтобы не все оплачивать сертификатами".
И добавляет: "Есть большой шанс, что вы только что потеряли 1000 грн".
Перегружает... заходит во внутреннее меню. Запускает меню отчетов... смотрит... печатает мой чек.... "Фу... Вам повезло"

В общем, как в анекдоте про трубку Сталина: "Трубку нашли, но осадочек остался... "

Так что не повторяйте моих ошибок. Возьмите что-то еще :)

Занятный расклад. Сильпо жжот!
Регламент? Правила? Тарифы? Не, не слышали.
Им, видимо, очень нравится колесо фортуны. Как такое может быть, что покупка бумажных сертификатов за электронные проходит не по установленным правилам (т.е. если должно быть минимум +1 грн, то без этой +1 грн не должно пропускать), а покупатель играет в рулетку, повезло - не повезло? Одному надо платить +1, другому - повезло. Цирк!
Хотя есть подозрение, что консультант Самокассы таки не совсем разбирается в правилах. Ведь в описании использования сертификатов написано, что покупка должна быть равна или превышать номинал сертификата. Так что, подозреваю, паника была на ровном месте.
У меня когда-то было, что сумма покупки вышла 250,03 грн. 3 копейки, само собой, округлили в меньшую сторону. Заплатил сертификатом на 250 грн, ничего больше не доплачивал, и всё нормально прошло.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:05

  Искатель написав:...Когда оплачиваете сертификатами, надо, чтобы сумма покупки была больше... хотя бы на 1 грн, чтобы не все оплачивать сертификатами"...

Не знаю как на Самокассе, а на обычной кассе остаток(сумму свыше эл серт) рекомендую оплатить приложением, точнее картой МС добавленной в приложение
vollena71
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