Додано: Пон 14 лис, 2022 18:04

cohan написав: mustbe написав: Искатель написав: А от цікаво: оплата на "Самокасі" цих сертифікатів іншими (електронними) пройде без питань? А от цікаво: оплата на "Самокасі" цих сертифікатів іншими (електронними) пройде без питань?

Да, без проблем Да, без проблем



без проблем но с одногривневым приколом без проблем но с одногривневым приколом

А вот на этом месте можно было бы и подетальней остановиться...Решил я сегодня, проходя мимо "Сильпо" (мне там ничего не было нужно), сконвертировать часть электронных сертификатов в бумажные...4 электронных на 5 бумажных - нормальный курс.Стою на Самокассе, клацаю... Рядом стоит женщина из "поддержки Самокассы" и одним глазом на меня поглядывает. В общем, доклацал я до конца... вылез чек, я уже собирался уходить... И тут подбегает эта женщина с диким выражением на лице.Я: "Что-то не так?"Она: "Все не так!"И начинает перегружать комп самокассы (кстати, никогда не видел, что-то похожее на банкомат, в общем).И попутно мне рассказывает: "Когда оплачиваете сертификатами, надо, чтобы сумма покупки была больше... хотя бы на 1 грн, чтобы не все оплачивать сертификатами".И добавляет: "Есть большой шанс, что вы только что потеряли 1000 грн".Перегружает... заходит во внутреннее меню. Запускает меню отчетов... смотрит... печатает мой чек.... "Фу... Вам повезло"В общем, как в анекдоте про трубку Сталина: "Трубку нашли, но осадочек остался... "Так что не повторяйте моих ошибок. Возьмите что-то еще