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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687

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Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:38

  Sain_повернувся написав:Враховуйте що ще є ліміт на кількість сертифікатів в 1 покупці. В суботу зробив покупку і вирішив заодно кілька елекронних замінити на паперові. В результаті до оплати прийняли лише 19 елекронних, більше не могли ввести, а інші 1500 грн прийшлось платити готівкою...

Розбити на 2 чеки касирка не запропонувала?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:42

Re: Банк Власний Рахунок

не разобравшись купил 5 па 200, а как их перекинуть на банккарту? в поддержке грят перешлите на почту и на кассе откроете файл кассирша спишет?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:00

Re: Банк Власний Рахунок

Вітаю. А підкажіть магію перетворення електронного сертифікату в паперовий? Просто на касі взяти паперовий та сплатити за нього електронним?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:17

  _PORT_UA написав:Вітаю. А підкажіть магію перетворення електронного сертифікату в паперовий? Просто на касі взяти паперовий та сплатити за нього електронним?

Да
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:18

  чик написав:не разобравшись купил 5 па 200, а как их перекинуть на банккарту? в поддержке грят перешлите на почту и на кассе откроете файл кассирша спишет?

Они в личном кабинете отображаются https://silpo.ua/account/purchases/my-certificates
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:40

  _PORT_UA написав:Вітаю. А підкажіть магію перетворення електронного сертифікату в паперовий? Просто на касі взяти паперовий та сплатити за нього електронним?

При этом сумма покупки должна быть хоть на 1 грн. больше суммы этих сертов.
ВIВ
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