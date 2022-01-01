Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 19:38
Sain_повернувся написав:
Враховуйте що ще є ліміт на кількість сертифікатів в 1 покупці. В суботу зробив покупку і вирішив заодно кілька елекронних замінити на паперові. В результаті до оплати прийняли лише 19 елекронних, більше не могли ввести, а інші 1500 грн прийшлось платити готівкою...
Розбити на 2 чеки касирка не запропонувала?
Alien
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Додано: Пон 14 лис, 2022 19:42
не разобравшись купил 5 па 200, а как их перекинуть на банккарту? в поддержке грят перешлите на почту и на кассе откроете файл кассирша спишет?
чик
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Додано: Пон 14 лис, 2022 20:00
Вітаю. А підкажіть магію перетворення електронного сертифікату в паперовий? Просто на касі взяти паперовий та сплатити за нього електронним?
_PORT_UA
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Додано: Пон 14 лис, 2022 20:17
_PORT_UA написав:
Вітаю. А підкажіть магію перетворення електронного сертифікату в паперовий? Просто на касі взяти паперовий та сплатити за нього електронним?
Да
lara_08
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Додано: Пон 14 лис, 2022 20:18
чик написав:
не разобравшись купил 5 па 200, а как их перекинуть на банккарту? в поддержке грят перешлите на почту и на кассе откроете файл кассирша спишет?
Они в личном кабинете отображаются
https://silpo.ua/account/purchases/my-certificates
lara_08
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Додано: Пон 14 лис, 2022 20:40
_PORT_UA написав:
Вітаю. А підкажіть магію перетворення електронного сертифікату в паперовий? Просто на касі взяти паперовий та сплатити за нього електронним?
При этом сумма покупки должна быть хоть на 1 грн. больше суммы этих сертов.
ВIВ
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