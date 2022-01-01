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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 21:13

  ВIВ написав:lara_08
Не пройдеть

Вище сьогоднішні свідчення від Искатель і candidat того що бувають випадки що оплата проходить навіть коли сума сертифікату дорівнює сумі покупки (або всього на 3 коп. більше які округлюються до 0).
Alien
 
Повідомлень: 855
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 194 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 21:38

ВIВ
опер сильпо грит пройдёт - почмотрим...
чик
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1

 
Повідомлень: 6954
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6013 раз.
Подякували: 933 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 21:54

Сильпо упало? Уже запихивают продолжение акции?
Не могу зайти в личный кабинет.
Пишет какую-то чушь: "Помилка сервісу. Телефон не разрешен на тестовой среде". На двух телефонах попробовал - одно и то же.
candidat
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 22:08

  ВIВ написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. А підкажіть магію перетворення електронного сертифікату в паперовий? Просто на касі взяти паперовий та сплатити за нього електронним?

При этом сумма покупки должна быть хоть на 1 грн. больше суммы этих сертов.


Ванільний цукор 1,39 грн
pavyak
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Повідомлень: 2452
З нами з: 15.02.10
Подякував: 27 раз.
Подякували: 185 раз.
 
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  #<1 ... 85868788
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