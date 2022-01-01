Вище сьогоднішні свідчення від Искатель і candidat того що бувають випадки що оплата проходить навіть коли сума сертифікату дорівнює сумі покупки (або всього на 3 коп. більше які округлюються до 0).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 21:13
Додано: Пон 14 лис, 2022 21:54
Сильпо упало? Уже запихивают продолжение акции?
Не могу зайти в личный кабинет.
Пишет какую-то чушь: "Помилка сервісу. Телефон не разрешен на тестовой среде". На двух телефонах попробовал - одно и то же.
Додано: Пон 14 лис, 2022 22:08
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