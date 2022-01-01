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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 21:13
ВIВ написав:lara_08
Не пройдеть
Вище сьогоднішні свідчення від Искатель і candidat того що бувають випадки що оплата проходить навіть коли сума сертифікату дорівнює сумі покупки (або всього на 3 коп. більше які округлюються до 0).
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Додано: Пон 14 лис, 2022 21:38
ВIВ
опер сильпо грит пройдёт - почмотрим...
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Додано: Пон 14 лис, 2022 21:54
Сильпо упало? Уже запихивают продолжение акции?
Не могу зайти в личный кабинет.
Пишет какую-то чушь: "Помилка сервісу. Телефон не разрешен на тестовой среде". На двух телефонах попробовал - одно и то же.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 22:08
ВIВ написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. А підкажіть магію перетворення електронного сертифікату в паперовий? Просто на касі взяти паперовий та сплатити за нього електронним?
При этом сумма покупки должна быть хоть на 1 грн. больше суммы этих сертов.
Ванільний цукор 1,39 грн
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Додано: Пон 14 лис, 2022 22:27
Все лаву прикрили. Немає вже акційних сертифікатів .
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Додано: Пон 14 лис, 2022 22:50
_PORT_UA написав:
Все лаву прикрили. Немає вже акційних сертифікатів .
Вже "Вибачте, У НАС технічні роботи"
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Додано: Пон 14 лис, 2022 23:49
А хтось встиг заскрінити умови акції, де було вказано, що акція до 14.11. Чому вже о 22 вона не працювала?
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Додано: Вів 15 лис, 2022 00:03
_PORT_UA
Работала даже в 23:30
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Додано: Вів 15 лис, 2022 00:08
ВIВ , дивно. У мене о 22й в розділі Подарункові сертифікати вже не було Номіналів по акції і взагалі вже не було згадки про Акцію з Мастеркард.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 00:08
_PORT_UA написав:
А хтось встиг заскрінити умови акції, де було вказано, що акція до 14.11. Чому вже о 22 вона не працювала?
Отож. Тоже интересует почему. Мало того, ещё до 0:00 уже предлагались сертификаты по новым условиям, которые должны были начинать продаваться только с 15 ноября.
Но Сильпо, похоже, не особо парится соблюдением временных рамок. Неоднократно видел, как в последний день акции Ціна тижня уже где-то в семь вечера сотрудники магазина снимали с полок акционные товары и выставляли товары новой недели.
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