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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 00:14

  ВIВ написав:_PORT_UA
Работала даже в 23:30

Вы видели именно кнопку Добавить в корзину и сертификат на 200 грн? Или только заголовок акции?
Где-то в полдесятого сайт отключился, невозможно было зайти в личный кабинет. Через некоторое время зайти дало, но на странице акции Піклуйся просто так осталось только описание акции, а сертификатов уже не было. Это было где-то около половины одиннадцатого. А вот к 23:30 уже появились новые условия акции и сертификаты на 500 и 1000.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 00:20

  _PORT_UA написав:А хтось встиг заскрінити умови акції, де було вказано, що акція до 14.11. Чому вже о 22 вона не працювала?

У меня есть скачанный 28 августа файл с условиями акции с датой до 14.11.
candidat
 
Повідомлень: 1125
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Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 00:25

candidat , якщо є можливість, надішліть будь ласка в ПП умови акції.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 1001
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Подякував: 195 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 00:35

  _PORT_UA написав:candidat , якщо є можливість, надішліть будь ласка в ПП умови акції.

Не пойму, как в личное сообщение файл добавить.
А просто текст прислать, так это ж будет не показательно.
candidat
 
Повідомлень: 1125
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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  #<1 ... 86878889
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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