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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 лис, 2022 00:14
ВIВ написав:_PORT_UA
Работала даже в 23:30
Вы видели именно кнопку Добавить в корзину и сертификат на 200 грн? Или только заголовок акции?
Где-то в полдесятого сайт отключился, невозможно было зайти в личный кабинет. Через некоторое время зайти дало, но на странице акции Піклуйся просто так осталось только описание акции, а сертификатов уже не было. Это было где-то около половины одиннадцатого. А вот к 23:30 уже появились новые условия акции и сертификаты на 500 и 1000.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 00:20
_PORT_UA написав:
А хтось встиг заскрінити умови акції, де було вказано, що акція до 14.11. Чому вже о 22 вона не працювала?
У меня есть скачанный 28 августа файл с условиями акции с датой до 14.11.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 00:25
candidat , якщо є можливість, надішліть будь ласка в ПП умови акції.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 00:35
_PORT_UA написав:candidat
, якщо є можливість, надішліть будь ласка в ПП умови акції.
Не пойму, как в личное сообщение файл добавить.
А просто текст прислать, так это ж будет не показательно.
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