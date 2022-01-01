Вы видели именно кнопку Добавить в корзину и сертификат на 200 грн? Или только заголовок акции? Где-то в полдесятого сайт отключился, невозможно было зайти в личный кабинет. Через некоторое время зайти дало, но на странице акции Піклуйся просто так осталось только описание акции, а сертификатов уже не было. Это было где-то около половины одиннадцатого. А вот к 23:30 уже появились новые условия акции и сертификаты на 500 и 1000.
Вище сьогоднішні свідчення від Искатель і candidat того що бувають випадки що оплата проходить навіть коли сума сертифікату дорівнює сумі покупки (або всього на 3 коп. більше які округлюються до 0).
ну у candidat интересно когда было это "когда-то", учитывая что по 250 серты только в акции, бумажных таких нэма
а Искатель, если Вы правильно прочли (или я) только про 1 грн обучился, так сказать
так что увы меня теперь бесит когда чуть не добираю до круга или серта не оказывается в обойме: например 2 кофе стоит 40-47, еще 3 грн иногда можно добить конфетой,а иногда кофе наливают уже после выхода и как-то неудобно ту конфету выносить