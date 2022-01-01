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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 00:14

  ВIВ написав:_PORT_UA
Работала даже в 23:30

Вы видели именно кнопку Добавить в корзину и сертификат на 200 грн? Или только заголовок акции?
Где-то в полдесятого сайт отключился, невозможно было зайти в личный кабинет. Через некоторое время зайти дало, но на странице акции Піклуйся просто так осталось только описание акции, а сертификатов уже не было. Это было где-то около половины одиннадцатого. А вот к 23:30 уже появились новые условия акции и сертификаты на 500 и 1000.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 00:20

  _PORT_UA написав:А хтось встиг заскрінити умови акції, де було вказано, що акція до 14.11. Чому вже о 22 вона не працювала?

У меня есть скачанный 28 августа файл с условиями акции с датой до 14.11.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 00:25

candidat , якщо є можливість, надішліть будь ласка в ПП умови акції.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 00:35

  _PORT_UA написав:candidat , якщо є можливість, надішліть будь ласка в ПП умови акції.

Не пойму, как в личное сообщение файл добавить.
А просто текст прислать, так это ж будет не показательно.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 09:33

Re: Банк Власний Рахунок

  candidat написав:Вы видели именно кнопку Добавить в корзину и сертификат на 200 грн?

Даже купил 1шт. в 23:23
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ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 09:50

  Alien написав:
  ВIВ написав:lara_08
Не пройдеть

Вище сьогоднішні свідчення від Искатель і candidat того що бувають випадки що оплата проходить навіть коли сума сертифікату дорівнює сумі покупки (або всього на 3 коп. більше які округлюються до 0).


ну у candidat интересно когда было это "когда-то", учитывая что по 250 серты только в акции, бумажных таких нэма

а Искатель, если Вы правильно прочли (или я) только про 1 грн обучился, так сказать

так что увы
меня теперь бесит когда чуть не добираю до круга или серта не оказывается в обойме: например 2 кофе стоит 40-47, еще 3 грн иногда можно добить конфетой,а иногда кофе наливают уже после выхода и как-то неудобно ту конфету выносить

сплошные убытки...
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:30

  ВIВ написав:
  candidat написав:Вы видели именно кнопку Добавить в корзину и сертификат на 200 грн?

Даже купил 1шт. в 23:23
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я еще в 22.15 так подловился. Хотя в верху страниці еще зазывало про выгоду 200+50.
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 16:38

Re: Банк Власний Рахунок

а кто-то обсчитывал граничные границы прибыльности при работе с сертами:
если, к примеру, товара на 47 грн, то сертификат не работает, и тратить придется именно 47 грн,
в то же время, взяв что-то бесполезное за 5 грн, и получив счет на 47+5 = 52грн, можно заюзать сертификат и по итогу потратить 40 (50 серт = 40 грн) + 2 грн (переплата от 20) = 42 грн

вопрос: при какой минимальной цифре чека имеет смысл добор до 50 грн (ну, кратности 50) и макс величина этого добора?

так понимаю при 40+X, где X in [0:10] и равен общему превышению X на суммой 50+ чека
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:04

Re: Банк Власний Рахунок

  cohan написав:вопрос: при какой минимальной цифре чека имеет смысл добор до 50 грн (ну, кратности 50) и макс величина этого добора?

навiщо ускладнювати i при цьому ще й купувати щось непотрiбне? На мiй погляд втрати часу на усi цi вашi розрахунки рентабельностi не вартi фiнансового зиску який ви можете при цьому заробити i при цьому ще й отримати непотрiб. Адже там по сутi копiйки зиску. Купую тiльки потрiбне - якщо не вистача на повну вартiсть сертифiкату - добиваю покупкою паперових сертифiкатiв кратно 50 вже пiсля того як касирка назвала менi cуму чеку. I економiя часу (не треба постiйно як примара ходити по торговому залу i пiдраховувати скiльки там залишилось до 250) i, як наслiдок, потiм в наявностi з'являються сертифiкати рiзних номiналiв якi можно використати при наступних покупках
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:43

  Alien написав:Купую тiльки потрiбне - якщо не вистача на повну вартiсть сертифiкату - добиваю покупкою паперових сертифiкатiв кратно 50 вже пiсля того як касирка назвала менi cуму чеку. I економiя часу (не треба постiйно як примара ходити по торговому залу i пiдраховувати скiльки там залишилось до 250) i, як наслiдок, потiм в наявностi з'являються сертифiкати рiзних номiналiв якi можно використати при наступних покупках


это-то (перегон электроники в бумагу со сроком до 12.24) я делаю сразу, а то, мало ли, эвакуация переезд - 14.01 минЁт - не заметишь... да и листать постоянно что там неиспользовано - тоже такая себе экономия времени

в остальном я Вас понял, и решил, что предпочитаю
доложить кофе/зефирку/сырок и заплатить меньше менее ликвидными активами (на деньги-то на карте еще и прОцент идет)
сумма - 40 грн
там если по сложному то где-то 36 грн получается, но уже лень точно подгонять
cohan
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