Вы видели именно кнопку Добавить в корзину и сертификат на 200 грн? Или только заголовок акции? Где-то в полдесятого сайт отключился, невозможно было зайти в личный кабинет. Через некоторое время зайти дало, но на странице акции Піклуйся просто так осталось только описание акции, а сертификатов уже не было. Это было где-то около половины одиннадцатого. А вот к 23:30 уже появились новые условия акции и сертификаты на 500 и 1000.
Вище сьогоднішні свідчення від Искатель і candidat того що бувають випадки що оплата проходить навіть коли сума сертифікату дорівнює сумі покупки (або всього на 3 коп. більше які округлюються до 0).
ну у candidat интересно когда было это "когда-то", учитывая что по 250 серты только в акции, бумажных таких нэма
а Искатель, если Вы правильно прочли (или я) только про 1 грн обучился, так сказать
так что увы меня теперь бесит когда чуть не добираю до круга или серта не оказывается в обойме: например 2 кофе стоит 40-47, еще 3 грн иногда можно добить конфетой,а иногда кофе наливают уже после выхода и как-то неудобно ту конфету выносить
а кто-то обсчитывал граничные границы прибыльности при работе с сертами: если, к примеру, товара на 47 грн, то сертификат не работает, и тратить придется именно 47 грн, в то же время, взяв что-то бесполезное за 5 грн, и получив счет на 47+5 = 52грн, можно заюзать сертификат и по итогу потратить 40 (50 серт = 40 грн) + 2 грн (переплата от 20) = 42 грн
вопрос: при какой минимальной цифре чека имеет смысл добор до 50 грн (ну, кратности 50) и макс величина этого добора?
так понимаю при 40+X, где X in [0:10] и равен общему превышению X на суммой 50+ чека
cohan написав:вопрос: при какой минимальной цифре чека имеет смысл добор до 50 грн (ну, кратности 50) и макс величина этого добора?
навiщо ускладнювати i при цьому ще й купувати щось непотрiбне? На мiй погляд втрати часу на усi цi вашi розрахунки рентабельностi не вартi фiнансового зиску який ви можете при цьому заробити i при цьому ще й отримати непотрiб. Адже там по сутi копiйки зиску. Купую тiльки потрiбне - якщо не вистача на повну вартiсть сертифiкату - добиваю покупкою паперових сертифiкатiв кратно 50 вже пiсля того як касирка назвала менi cуму чеку. I економiя часу (не треба постiйно як примара ходити по торговому залу i пiдраховувати скiльки там залишилось до 250) i, як наслiдок, потiм в наявностi з'являються сертифiкати рiзних номiналiв якi можно використати при наступних покупках
Alien написав:Купую тiльки потрiбне - якщо не вистача на повну вартiсть сертифiкату - добиваю покупкою паперових сертифiкатiв кратно 50 вже пiсля того як касирка назвала менi cуму чеку. I економiя часу (не треба постiйно як примара ходити по торговому залу i пiдраховувати скiльки там залишилось до 250) i, як наслiдок, потiм в наявностi з'являються сертифiкати рiзних номiналiв якi можно використати при наступних покупках
это-то (перегон электроники в бумагу со сроком до 12.24) я делаю сразу, а то, мало ли, эвакуация переезд - 14.01 минЁт - не заметишь... да и листать постоянно что там неиспользовано - тоже такая себе экономия времени
в остальном я Вас понял, и решил, что предпочитаю доложить кофе/зефирку/сырок и заплатить меньше менее ликвидными активами (на деньги-то на карте еще и прОцент идет) сумма - 40 грн там если по сложному то где-то 36 грн получается, но уже лень точно подгонять