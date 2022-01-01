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Додано: Чет 17 лис, 2022 16:17
Оплата на кассе двумя видами сертификатов (электронный + подарочный-бумажный) не проходит. Или электронные или подарочные.
В двух Сильпо возле кассы- подарочные сроком только до 31.12.22. Взял несколько по 50грн.
Где брать до 2024 года?
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lel
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Додано: Чет 17 лис, 2022 16:45
lel написав:
Где брать до 2024 года?
На Лаврухина есть 24й, среди 23го
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Додано: Чет 17 лис, 2022 17:35
lel написав:
Оплата на кассе двумя видами сертификатов (электронный + подарочный-бумажный) не проходит. Или электронные или подарочные.
Оплата на касi не проходить якщо ви намагаєтесь застосувати один сертифiкат "алкогольний" а iнший "зелений". Якщо обидва сертифiкати - i електронний i паперовий одного типу - оплата успiшно проходить - буквально годину тому розрахувався у одному чеку 2 електронними i 3 паперовими сертифiкатами - усi були "алкогольнi".
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Alien
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Додано: Чет 17 лис, 2022 17:36
lel написав:
Оплата на кассе двумя видами сертификатов (электронный + подарочный-бумажный) не проходит. Или электронные или подарочные.
В двух Сильпо возле кассы- подарочные сроком только до 31.12.22. Взял несколько по 50грн.
Где брать до 2024 года?
Они часто прячут сертификаты с более длительным сроком в середине стопки. Уже несколько раз так находила.
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lara_08
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Додано: Чет 17 лис, 2022 17:38
Alien написав: lel написав:
Оплата на кассе двумя видами сертификатов (электронный + подарочный-бумажный) не проходит. Или электронные или подарочные.
Оплата на касi не проходить якщо ви намагаєтесь застосувати один сертифiкат "алкогольний" а iнший "зелений". Якщо обидва сертифiкати - i електронний i паперовий одного типу - оплата успiшно проходить - буквально годину тому розрахувався у одному чеку 2 електронними i 3 паперовими сертифiкатами - усi були "алкогольнi".
При чём не понятно почему. У меня тоже такое было, а алкоголя в чеке не было.
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lara_08
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Додано: Чет 17 лис, 2022 17:49
cohan написав: Alien написав:
Купую тiльки потрiбне - якщо не вистача на повну вартiсть сертифiкату - добиваю покупкою паперових сертифiкатiв
кратно 50 вже пiсля того як касирка назвала менi cуму чеку. I економiя часу (не треба постiйно як примара ходити по торговому залу i пiдраховувати скiльки там залишилось до 250) i, як наслiдок, потiм в наявностi з'являються сертифiкати рiзних номiналiв
якi можно використати при наступних покупках
это-то (перегон электроники в бумагу со сроком до 12.24) я делаю сразу, а то, мало ли, эвакуация переезд - 14.01 минЁт - не заметишь... да и листать постоянно что там неиспользовано - тоже такая себе экономия времени
в остальном я Вас понял, и решил, что предпочитаю
доложить кофе/зефирку/сырок и заплатить меньше
менее ликвидными активами (на деньги-то на карте еще и прОцент идет)
сумма - 40 грн
там если по сложному то где-то 36 грн получается, но уже лень точно подгонять
У моєму мiстi у чотирьох найближчих сiльпах паперовi сертифiкати номiналами 50-500 грн. лише минулорiчнi "новорiчнi" з термiном до 31.12.2022 i лише "тисячки" до кiнця 2023 року - тому це лайно не набираю. Постiйно намагаюсь мати один сертиф на 100 + 2 по 50 в паперi - у купi з електронними 250 при розрахунку будь-якого чеку суму кратну 50 оплачую сертифiкатами а вiд 1 грн. до 49.99 карткою МС у додатку - воно i по балам цiкаво виходить i не переймаюсь що там у мене по сумi у чеку вийде - чи не варто чогось добрати.
Щодо "да и листать постоянно что там неиспользовано - тоже такая себе экономия времени" - я писав нещодавно - що щоб нiчого не листати - скинув усi електроннi сертифiкати собi у телеграм окремими файлами - i на касi показую самий нижнiй, пiсля чого використаний видаляю. Таким чином маю лише невикористанi сертифiкати завжди пiд рукою i нiчого листати не треба.
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Alien
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Додано: Чет 17 лис, 2022 17:51
lara_08 написав:
При чём не понятно почему. У меня тоже такое было, а алкоголя в чеке не было.
Я так зрозумiв там нема контролю наявностi алкоголю в чеку - там просто принципова несумiснiсть рiзних сертифiкатiв. Хтось не досить мудрий таке обмеження десь прописав а люди страждають
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Alien
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