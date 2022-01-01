Додано: Чет 17 лис, 2022 17:49

cohan написав: Alien написав: Купую тiльки потрiбне - якщо не вистача на повну вартiсть сертифiкату - добиваю покупкою паперових сертифiкатiв кратно 50 вже пiсля того як касирка назвала менi cуму чеку. I економiя часу (не треба постiйно як примара ходити по торговому залу i пiдраховувати скiльки там залишилось до 250) i, як наслiдок, потiм в наявностi з'являються сертифiкати рiзних номiналiв якi можно використати при наступних покупках Купую тiльки потрiбне - якщо не вистача на повну вартiсть сертифiкату -кратно 50 вже пiсля того як касирка назвала менi cуму чеку. I економiя часу (не треба постiйно як примара ходити по торговому залу i пiдраховувати скiльки там залишилось до 250) i, як наслiдок,якi можно використати при наступних покупках



это-то (перегон электроники в бумагу со сроком до 12.24) я делаю сразу, а то, мало ли, эвакуация переезд - 14.01 минЁт - не заметишь... да и листать постоянно что там неиспользовано - тоже такая себе экономия времени



в остальном я Вас понял, и решил, что предпочитаю

доложить кофе/зефирку/сырок и заплатить меньше менее ликвидными активами (на деньги-то на карте еще и прОцент идет)

сумма - 40 грн

там если по сложному то где-то 36 грн получается, но уже лень точно подгонять это-то (перегон электроники в бумагу со сроком до 12.24) я делаю сразу, а то, мало ли, эвакуация переезд - 14.01 минЁт - не заметишь... да и листать постоянно что там неиспользовано - тоже такая себе экономия временив остальном я Вас понял, и решил, что предпочитаюдоложить кофе/зефирку/сырок именее ликвидными активами (на деньги-то на карте еще и прОцент идет)сумма - 40 грнтам если по сложному то где-то 36 грн получается, но уже лень точно подгонять

У моєму мiстi у чотирьох найближчих сiльпах паперовi сертифiкати номiналами 50-500 грн. лише минулорiчнi "новорiчнi" з термiном до 31.12.2022 i лише "тисячки" до кiнця 2023 року - тому це лайно не набираю. Постiйно намагаюсь мати один сертиф на 100 + 2 по 50 в паперi - у купi з електронними 250 при розрахунку будь-якого чеку суму кратну 50 оплачую сертифiкатами а вiд 1 грн. до 49.99 карткою МС у додатку - воно i по балам цiкаво виходить i не переймаюсь що там у мене по сумi у чеку вийде - чи не варто чогось добрати.Щодо "да и листать постоянно что там неиспользовано - тоже такая себе экономия времени" - я писав нещодавно - що щоб нiчого не листати - скинув усi електроннi сертифiкати собi у телеграм окремими файлами - i на касi показую самий нижнiй, пiсля чого використаний видаляю. Таким чином маю лише невикористанi сертифiкати завжди пiд рукою i нiчого листати не треба.