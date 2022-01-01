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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:52
Набрал бумажных до 31.12.24 (у нас их хватает и даже искать не надо).
У меня другой вопрос возник. Обратил внимание, что они (брал те, что по 200) - двух видов: "новогодние" и "обычные".
Между ними есть какая-то разница? Или это просто различное оформление?
Кстати, а вот мелких(по 50,100) дольше 31.12.22 не видел. Надо поискать "для размена"...
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Искатель
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:21
Искатель написав:
Набрал бумажных до 31.12.24 (у нас их хватает и даже искать не надо).
У меня другой вопрос возник. Обратил внимание, что они (брал те, что по 200) - двух видов: "новогодние" и "обычные".
Между ними есть какая-то разница? Или это просто различное оформление?
Кстати, а вот мелких(по 50,100) дольше 31.12.22 не видел. Надо поискать "для размена"...
новогодние НЕ ДО 2022 не встречал
а так разницы нет
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