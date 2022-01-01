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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 17:52

Набрал бумажных до 31.12.24 (у нас их хватает и даже искать не надо).
У меня другой вопрос возник. Обратил внимание, что они (брал те, что по 200) - двух видов: "новогодние" и "обычные".
Между ними есть какая-то разница? Или это просто различное оформление?

Кстати, а вот мелких(по 50,100) дольше 31.12.22 не видел. Надо поискать "для размена"...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:21

  Искатель написав:Набрал бумажных до 31.12.24 (у нас их хватает и даже искать не надо).
У меня другой вопрос возник. Обратил внимание, что они (брал те, что по 200) - двух видов: "новогодние" и "обычные".
Между ними есть какая-то разница? Или это просто различное оформление?

Кстати, а вот мелких(по 50,100) дольше 31.12.22 не видел. Надо поискать "для размена"...


новогодние НЕ ДО 2022 не встречал

а так разницы нет
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 22:58

  cohan написав:
  Искатель написав:Набрал бумажных до 31.12.24 (у нас их хватает и даже искать не надо).
У меня другой вопрос возник. Обратил внимание, что они (брал те, что по 200) - двух видов: "новогодние" и "обычные".
Между ними есть какая-то разница? Или это просто различное оформление?

Кстати, а вот мелких(по 50,100) дольше 31.12.22 не видел. Надо поискать "для размена"...


новогодние НЕ ДО 2022 не встречал

а так разницы нет

Я свої міняв на новорічні по 1к і по 500. Всі новорічні були до 31.12.2024
Sain_повернувся
 
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