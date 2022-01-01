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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

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Банк Власний Рахунок 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:14

  mihasik написав:
  Alien написав:
  mihasik написав:Извините за , возможно, глупый вопрос, а зачем бумажные сертификаты, они ж без акции?

Щоб подовжити термiн використання акційних

Это ж сколько их нужно было взять, чтоб до 14.01 не успеть использовать?


в Киеве Сильпо очень неплохо стоИт
например, сигареты, кофе походя - все лучше скидку иметь, распродажи - вообще сказка

а серты можно и потом поменять на серты, другое дело что акцию могут повторить, но хз когда
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:50

Re: Банк Власний Рахунок

Ещё и разные Сильпо по ценам. Когда менял серты- обратил внимание. И акции для каждого Сильпо отдельно. Самые дешевые, у меня, маленькие внутриквартальные. В пешей доступности - 6 больших и 2 маленьких.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:15

  lel написав:Ещё и разные Сильпо по ценам. Когда менял серты- обратил внимание. И акции для каждого Сильпо отдельно. Самые дешевые, у меня, маленькие внутриквартальные. В пешей доступности - 6 больших и 2 маленьких.

Одинаковые акции во всех Сильпо, цены тоже одинаковые. Дороже цены в Ле Сильпо
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:16

  lel написав:Ещё и разные Сильпо по ценам. Когда менял серты- обратил внимание. И акции для каждого Сильпо отдельно. Самые дешевые, у меня, маленькие внутриквартальные. В пешей доступности - 6 больших и 2 маленьких.

Там разного рода акции. Основные,те что в приложухе, во всех сильпо одинаково действуют, только бывает товара нет в наличии.
mihasik
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