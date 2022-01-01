в Киеве Сильпо очень неплохо стоИт
например, сигареты, кофе походя - все лучше скидку иметь, распродажи - вообще сказка
а серты можно и потом поменять на серты, другое дело что акцию могут повторить, но хз когда
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Додано: Вів 22 лис, 2022 17:14
в Киеве Сильпо очень неплохо стоИт
например, сигареты, кофе походя - все лучше скидку иметь, распродажи - вообще сказка
а серты можно и потом поменять на серты, другое дело что акцию могут повторить, но хз когда
Додано: Вів 22 лис, 2022 17:50
Re: Банк Власний Рахунок
Ещё и разные Сильпо по ценам. Когда менял серты- обратил внимание. И акции для каждого Сильпо отдельно. Самые дешевые, у меня, маленькие внутриквартальные. В пешей доступности - 6 больших и 2 маленьких.
Додано: Вів 22 лис, 2022 18:15
Додано: Вів 22 лис, 2022 18:16
Там разного рода акции. Основные,те что в приложухе, во всех сильпо одинаково действуют, только бывает товара нет в наличии.
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