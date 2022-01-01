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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 лис, 2022 17:14
mihasik написав: Alien написав: mihasik написав:
Извините за , возможно, глупый вопрос, а зачем бумажные сертификаты, они ж без акции?
Щоб подовжити термiн використання акційних
Это ж сколько их нужно было взять, чтоб до 14.01 не успеть использовать?
в Киеве Сильпо очень неплохо стоИт
например, сигареты, кофе походя - все лучше скидку иметь, распродажи - вообще сказка
а серты можно и потом поменять на серты, другое дело что акцию могут повторить, но хз когда
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Додано: Вів 22 лис, 2022 17:50
Ещё и разные Сильпо по ценам. Когда менял серты- обратил внимание. И акции для каждого Сильпо отдельно. Самые дешевые, у меня, маленькие внутриквартальные. В пешей доступности - 6 больших и 2 маленьких.
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lel
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Додано: Вів 22 лис, 2022 18:15
lel написав:
Ещё и разные Сильпо по ценам. Когда менял серты- обратил внимание. И акции для каждого Сильпо отдельно. Самые дешевые, у меня, маленькие внутриквартальные. В пешей доступности - 6 больших и 2 маленьких.
Одинаковые акции во всех Сильпо, цены тоже одинаковые. Дороже цены в Ле Сильпо
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lara_08
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Додано: Вів 22 лис, 2022 18:16
lel написав:
Ещё и разные Сильпо по ценам. Когда менял серты- обратил внимание. И акции для каждого Сильпо отдельно. Самые дешевые, у меня, маленькие внутриквартальные. В пешей доступности - 6 больших и 2 маленьких.
Там разного рода акции. Основные,те что в приложухе, во всех сильпо одинаково действуют, только бывает товара нет в наличии.
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mihasik
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Додано: Сер 23 лис, 2022 10:12
lara_08 написав:
цены тоже одинаковые
не завжди, бачив різні ціни на 1 позицію власне в супермаркетах Сільпо
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greenozon
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Додано: Сер 23 лис, 2022 11:54
greenozon написав: lara_08 написав:
цены тоже одинаковые
не завжди, бачив різні ціни на 1 позицію власне в супермаркетах Сільпо
У них часто с ценниками беда. Поздно обновляют
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mihasik
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Додано: Сер 23 лис, 2022 12:04
mihasik написав: greenozon написав: lara_08 написав:
цены тоже одинаковые
не завжди, бачив різні ціни на 1 позицію власне в супермаркетах Сільпо
У них часто с ценниками беда. Поздно обновляют
Буває різниця в мережі Сільпо від кількох копійок до декількох гривень на одну позицію.
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Zochan
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Додано: Сер 23 лис, 2022 18:35
власне тому й сільпо питає тебе в інтернет-сайті де ти хочеш дивитись ціни (адреса супермаркета)
якби ціна була одна на всю країну - такої дурки б не робили, гадаю
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greenozon
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Додано: Сер 23 лис, 2022 19:06
greenozon написав:
власне тому й сільпо питає тебе в інтернет-сайті де ти хочеш дивитись ціни (адреса супермаркета)
якби ціна була одна на всю країну - такої дурки б не робили, гадаю
Вона питає адресу супермаркету не із-за ціни, а щоб показувати наявність цього товару за вибраною адресою.
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lara_08
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Додано: Сер 23 лис, 2022 19:25
lara_08 написав: greenozon написав:
власне тому й сільпо питає тебе в інтернет-сайті де ти хочеш дивитись ціни (адреса супермаркета)
якби ціна була одна на всю країну - такої дурки б не робили, гадаю
Вона питає адресу супермаркету не із-за ціни, а щоб показувати наявність цього товару за вибраною адресою.
так,ще й кількість,коли останній
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