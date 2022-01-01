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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лис, 2022 15:36
lara_08 написав: lel написав:
Ещё и разные Сильпо по ценам. Когда менял серты- обратил внимание. И акции для каждого Сильпо отдельно. Самые дешевые, у меня, маленькие внутриквартальные. В пешей доступности - 6 больших и 2 маленьких.
Одинаковые акции во всех Сильпо, цены тоже одинаковые. Дороже цены в Ле Сильпо
Ошибаетесь. Цены в Сильпо разные на некоторые позиции даже в пределах одного города, видимо это зависит от партии товара. это легко проверяется через их приложение. Например томатный сок Jaffa в Сильпо возле моего дома 53 грн, в Республике на окружной 49 грн.
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Додано: Вів 06 гру, 2022 16:13
Знімаю валюту за кордоном з картки БВР. Хто знає, як дізнатися ліміти?
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